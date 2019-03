La difícil situación que se vive en Venezuela a raíz de la crisis energética agravada por el apagón del pasado jueves obligó a los organizadores del Maratón Caracas 42K a tomar decisiones.

La Federación venezolana de Atletismo informó la suspensión de la carrera que se disputaría el domingo 17 de marzo con salida desde el Parque Los Caobos.

“Luego de analizar las distintas recomendaciones de los corredores que conforman el comité organizador y solicitudes de decenas de maratonistas inscritos, ha decidido posponer la segunda edición del maratón Caracas 42K, previsto para este domingo 17 de marzo”, se lee en un comunicado enviado por Feveatletismo.

Argumentan los organizadores que las condiciones no están dadas para el desarrollo de la prueba y que, además, no están en capacidad de ofrecer seguridad a los competidores. No anunciaron una nueva fecha para la realización de la carrera.

“Una competencia de esta naturaleza debe desarrollarse en un ambiente de festividad y de celebración, que lamentablemente no están hoy presentes”, dicen. “Apenas consideremos estén dadas las condiciones anunciaremos la nueva fecha”.

1.500 personas tomarían la salida de la carrera y para este martes estaba prevista la apertura de un periodo especial de inscripciones para otros 30 corredores.

No es la primera competencia afectada por la situación. También el martes se informó la suspensión de la jornada de esta semana del fútbol venezolano en todas sus categorías.