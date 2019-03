Sebastián Guzmán consiguió récord mundial en Colombia

Pocos conocen a Sebastián Guzmán, pero el patinador venezolano se está encargando de ganarse un espacio en la memoria de los aficionados al deporte en Venezuela.

Consecuente ocupante del podio en eventos de ciclo olímpico y atleta destacado en competencias internacionales, el tachirense de 22 años de edad volvió a hacer historia este lunes, al imponerse en los 100 metros carriles de la VI Válida Nacional de Patinaje de Colombia, con récord mundial incluido.

Entre los conocedores del patinaje su marca no fue una sorpresa. Guzmán fue campeón en los World Roller Games de Nankín 2018, China, y ganó dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Cochabamba.

“No es fácil surgir como deportista en mi país, pues seguramente las prioridades no pasan por apoyar al deporte, ya que hay muchas otras necesidades que atender, razón por la cual me tuve que abrir fronteras por mi parte, para poder llegar a donde quería, comenzando con patrocinantes de ruedas e implementos deportivos, que han sabido respaldarme cuando más lo he necesitado”, declaró Guzmán el año pasado al portal Latin American Post.

En la válida colombiana Guzmán, que es el primer patinador venezolano con un récord mundial, dejó tiempo de 9 segundos y 56 milésimas.

Sin tiempo para grandes celebraciones, el deportista de San Antonio del Táchira se alista para competir en el torneo Interdepartamental de Colombia antes de viajar a Europa, donde hará su preparación a los Juegos Panamericanos de Lima, en los que es favorito a quedarse con la presea dorada.