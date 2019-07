Sánchez superó a Hernández en el duelo de venezolanos (+ Video)

El derecho aragüeño Aníbal Sánchez volvió a lanzar con dominio, esta vez ante los Marlins de Miami, y mejoró el invicto que tiene desde que salió de la lista de lesionados, un lapso que abarca mes y medio, siete encuentros y cinco triunfos.

El diestro de los Nacionales de Washington amarró durante seis entradas a sus rivales, con cinco hits y una carrera merecida, para superar a su compatriota Eliéser Hernández, que cargó con la derrota.

Este en el Nationals Park fue el quinto encuentro entre abridores venezolanos en lo que va de campaña.

Sánchez entregó tres bases por bolas por primera vez desde el 5 de mayo y vio cortada una seguidilla de siete choques en los que había concedido una o ninguna transferencia. Pero supo administrarse, para mejorar su récord a 5-6 y poner en 3.66 su efectividad.

El nativo de Maracay tenía registro de 0-6 con 5.27 justo antes de lastimarse, el 16 de mayo. Regresó a la loma dos semanas después de eso y ha estado intratable frente a los contrincantes. Tiene 2.18 a partir de entonces.

Hernández laboró durante 4.1 actos y recibió tres rayitas, para ponerse en 4.40 de promedio. Quedó con 1-3, a pesar de dar solamente un boleto y repartir seis ponches, contra únicamente dos de su compatriota.

Miguel Rojas apoyó a su pitcher con un jonrón contra su paisano, su primero de la zafra, todo un contraste con los 11 que largó en 2018.

“Fue muy bueno conseguirlo”, declaró Rojas a la agencia The Associated Press. “Siento que tengo potencial para dar cuadrangulares, va a ocurrir de cuando en cuando, pero esto, al mismo tiempo, me quita la presión de estar pensando que no tenía ni uno”.

Gerardo Parra también respaldó a Sánchez con un doblete de dos anotaciones en el sexto pasaje. Lo demás lo hizo el aragüeño sobre la lomita, antes de la llegada de sus relevistas.

“Siempre hablamos de cómo Aníbal mezcla los pitcheos, cómo mantiene a los bateadores fuera de balance, pero la clave con él es lo muy efectivo que es cuando mantiene los pitcheos bajitos”, indicó el manager Dave Martínez, de los Nacionales.

Los capitalinos vencieron 5 por 2.