Salomón Rondón se reencontrará con Rafa Benítez en la Superliga de China

El delantero venezolano Salomón Rondón jugará en el Dalian Yifang de la Superliga de China, donde continuará trabajando a las órdenes del técnico español Rafa Benítez, su entrenador esta última temporada en el Newcastle United.

Rondón, que viene de mostrar uno de los mejores registros de su carrera con 12 tantos y 7 asistencias en su última temporada en Inglaterra, será una de las principales figuras de la Superliga china, pues su fichaje fue confirmado por el Dalian Yifang.

“Hoy comienzo un reto que me motiva muchísimo y que afronto con toda la ilusión. Un nuevo país, una cultura diferente, una liga en crecimiento que cada vez suma más futbolistas de talento y calidad y, sobre todo, un proyecto con muchísima ambición”, expuso Salomón Rondón este viernes en declaraciones remitidas a Efe.

El atacante venezolano indicó que da “este paso lleno de nuevas metas que lograr” y con todo el deseo de seguir superándose como futbolista.

El máximo goleador histórico de la selección de Venezuela jugó anteriormente en su país natal (Aragua), España (Las Palmas y Málaga), Rusia (Zenit de San Petersburgo y Rubin Kazán) e Inglaterra (West Bromwich Albion y Newcastle). China le abre ahora las puertas de un nuevo desafío.

Welcome Salomón Rondón to Dalian Yifang! A happy reunion with new challenges ahead.#DalianYifang #ChinaSuperleague #NewChallenge #salomonrondon #signing pic.twitter.com/xn76yQwt5z