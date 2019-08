Rubén Limardo cuestionó la falta de apoyo de Maduro a los atletas

Tras obtener la presea de oro en los Panamericanos de Lima, Perú, el esgrimista venezolano Rubén Limardo hizo referencia a los problemas por los que ha pasado la delegación tricolor y exigió al régimen de Nicolás Maduro mayor apoyo a los atletas.

“Es hora de que se quiten las manos de los ojos y vean lo que está pasando, porque el deporte no merece esto. Es el momento de que el deporte siga avanzando y siga proyectándose más allá de la situación que está pasando (…) Simplemente me estoy poniendo en el puesto de nuestros compañeros que están pasando situaciones difíciles. No podemos seguir permitiendo cosas como las que están pasando en estos Panamericanos. Si el campeón olímpico pasa por estas situaciones, ¿qué será de los otros?”, manifestó.

En esta edición de los Juegos Panamericanos, la delegación venezolana ha tenido que sortear problemas de dotación y planificación, lo que se ha traducido en una baja competitividad.

El campeón se solidarizó con sus compañeros y los instó a seguir luchando. “Queremos que el deporte siga buscando triunfos, no queremos seguir botados en el medallero, y que no se olviden de los atletas amateurs, porque somos los que damos las medallas”, agregó.