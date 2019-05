Rubén Limardo: “Conozco mi rodilla, no es nada grave”

En Cali buscaba Rubén Limardo los primeros puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y de la pedana colombiana se despidió temprano y lastimado.

“Era la primera ronda y todos teníamos muchos nervios, se sentía la tensión en el gimnasio”, recordó el espadista bolivarense sobre lo sucedido el domingo en Colombia.

“Estuve abajo en las dos primeras mangas y fui mejorando mi técnica y sintiéndome más cómodo hasta que logré remontar. Cuando iba 8-7 arriba y quedaban pocos segundos el danés me acorraló. Hice un movimiento y sentí una pequeña distensión, una mínima rotación”, explicó Limardo desde Polonia.

“Cuando intenté afincar me molestó, traté de hacer otros movimientos, pero conozco mi rodilla y no estaba bien, por eso pedí asistencia médica y paré el combate”, apuntó.

A pesar de la dolencia, el campeón olímpico de Londres 2012 está seguro de que la lesión no es de gravedad y no se perderá los Juegos Panamericanos de Lima. En cualquier caso, no lo sabrá hasta que este miércoles se someta a una resonancia magnética.

“Los ligamentos no son”, aseguró. “Voy a verme con mis médicos de siempre aquí en Polonia y ellos me dirán. Pienso que me revisarán los meniscos y tal vez me ordenen hacer rehabilitación. No es nada grave”.

En Cali Limardo se ubicó en el puesto 34, Lizzie Asís cayó en Tabla de 32 terminó en el lugar 28 y Patrizia Piovesan fue derrotada en Tabla de 64 y obtuvo el puesto 61.