Roselix Ruggiero, talento y belleza en el periodismo deportivo

Roselix Ruggier, es una joven que ha brillado particularmente por su conocimiento en el fútbol. Su belleza y talento le han permitido cubrir este Mundial Rusia 2018, para la señal de Venevisión y la productora audiovisual Ruta 12, presentando en pantalla sus análisis, comentarios, opiniones y entrevistas directamente desde el terreno de juego.

La periodista oriunda de Barquisimeto, estado Lara, comenzó trabajando con Latina Televisión, en su ciudad natal donde fue ancla del noticiero Área Deportiva, también se destacó frente a los micrófonos en la Conducción del Micro deportivo Tiro Libre, transmitiendo las incidencias de la Eurocopa Polonia – Ucrania 2012, por Onda 104.5fm. Para el Circuito Unión Radio, en la misma emisora en el años 2013, fue productora y locutora del Micro Radial Link Deportivo, el cual se trasmitía de lunes a viernes.

En 2013, Ruggiero, vio lo bien que se le daba trabajar con la fuente deportiva e incursiono con gran éxito como pedactora de fútbol en la página web TribunaPopularfc.com, demostrando en cada publicación su talento y conocimiento.

De su experiencia y el poder cubrí este mundial Roselix dice: “Me sentí plena y orgullosa, una mezcla de orgullo periodístico y de ser venezolana. Fue todo un privilegio estar allí. El interés de la juventud por el deporte, el creciente respeto del público y la inmediatez de los medios, hizo de este mundial una experiencia única, comentó la joven de ascendencia italiana.

Que Venezuela sea poco a poco una nueva potencia latinoamericana en periodismo deportivo es algo que debemos a la labor y visión de profesionales como Roselix Ruggiero.

-¿Cómo ves a Rusia como anfitrión del Mundial?

Ha sido un buen anfitrión, se ve que trabajaron para mostrar la mejor portada de este país, la gente ha sido muy amable y servicial, se nota que están felices por recibir gente de todo el mundo, sobre todo en las ciudades pequeñas que han sido sedes de los partidos, los rusos han sido muy simpáticos y se han unido a la fiesta del fútbol. El idioma quizás ha sido una barrera porque no todos hablan inglés pero ellos tratan de que les entiendas, así que en general eso hace la estadía agradable. Rusia es rico en su cultura creo que este Mundial quedará marcado es por eso.

-¿Cuáles son tus pronósticos para este domingo?

Ambas selecciones han hecho un gran Mundial, puedo decir que cualquiera de las dos tienen cómo ganar, Francia tiene experiencia en finales y un tridente letal a la hora de atacar, pero Croacia ha demostrado coraje en esta Copa del Mundo, demostraron que pueden jugar un gran partido con minutos extras, con cansancio físico y aun así ganar, esa inspiración me hace pensar que es el Mundial de Croacia.

-¿Tienes alguna selección favorita?

Si, Croacia es mi favorita para esta final, su condición de ser la primera vez que ese país clasifica a una final es algo que me emociona por ser amante del fútbol, además en mi cobertura como periodista deportiva en esta Copa del Mundo, fue la primera selección que vi en este Mundial, el primer partido de fase de grupo frente a Nigeria, después frente Argentina, y por último presenciar el partido de semifinal, que en mi opinión ha sido el mejor, eso hizo que le tomara cariño a la selección, también por haberla seguido tan de cerca en sus entrenamientos, rueda de prensa y zona mixta. El trabajo de Croacia ha sido excepcional por eso pienso que merecen ser los Campeones del Mundial Rusia 2018.

-¿Qué les faltó a los equipos latinos en este mundial?

Este Mundial demostró que el fútbol latinoamericano hoy quizás está por debajo del europeo, sin embargo, me quito el sombrero con el trabajo de Uruguay, fue la única selección que supo jugar todos sus partidos impecables, lastimosamente el último frente a Francia con la ausencia de Cavani fue letal para la delantera celeste, a veces no es tan bueno cuando el esquema de juego depende mucho de un jugador para su éxito, lo mismo pasó con Colombia, una selección que en líneas generales hicieron buenos partidos pero les faltó dar más cuando no tenían a James en el partido frente a Inglaterra, se repite el mismo caso, sin embargo lucharon hasta el final para ir a tanda de penales y ya esa fase de un partido se lo dejamos a la suerte, lamenté mucho que Colombia no pudo estar en 4tos y soñar con esta Copa. El caso de Argentina no me impresionó porque ellos antes de este Mundial venían desorganizados no hubo esencia común en el juego, en mi quiniela nunca estuvo, ahora el caso de Brasil sí me sorprendió porque era la favorita para estar en la final pero tomo en cuenta que se enfrentaron a Bélgica una selección con mucho fútbol y un nivel de contraataque que desequilibra cualquier partido.

Aún hay quienes piensan que las mujeres no entienden de deportes, ¿Por qué te gustó la idea de ser periodista deportiva?

Bueno, hay quienes piensan que las mujeres no saben de muchos temas y ya el género les ha demostrado lo contrario, no es complicado entender de deportes es muy sencillo, el tema es que debe gustarte para entenderlo, como en mi caso que no soy deportista pero crecí rodeada de este mundo, mis hermanos siempre han hecho deportes, uno de ellos es futbolista profesional, mi papá y mi mamá son amantes del béisbol, fútbol, Fórmula uno, por eso siempre he estado familiarizada, desde niña veo deportes, sobre todo esos tres que mencioné, ya a los 12 años debatía sobre béisbol y fútbol con mis amigos, es atípico para muchos pero honestamente nunca me he puesto a pensar que el deporte es para hombres. Decidí ejercer el periodismo deportivo un año antes de graduarme, fue en 2012 cuando la Eurocopa, la mejor decisión que tomé, hacer periodismo con esta fuente apasionante.

-¿Cuáles son las principales trabas como mujer para ser comentarista deportiva?

Gracias a Dios no he tenido trabas para ejercer esta fuente, desde mis inicios he recibido el apoyo de muchos periodistas y colegas, pienso que si uno se enfoca en prepararse, estudiar y saber de lo que hablamos nadie va a trabarte, al contrario, te ganarás el respeto por la credibilidad y criterio en los temas, ahora si ejerces periodismo deportivo para sólo verte linda posando una foto con un balón pero sin saber del tema, pues ahí si pienso que existen trabas, y además le alimentas a otros eso de que las mujeres no saben de esto. Hoy en día hay grandes periodistas deportivos que hacen su trabajo excelente y conocen de la fuente, eso es muy bueno porque así como pasa con la ingeniería que creen que es sólo para hombres y no es así, pues con esta fuente estamos demostrando lo mismo.

-¿Cuál ha sido para ti el reto de estar en televisión?

El reto siempre va a ser hacer mi trabajo cada día mejor, superarme y cumplir con el compromiso y la responsabilidad de tener un micrófono y estar frente a una cámara.

-¿Qué tal la experiencia de entrevistar a varios deportistas famosos?

Increíble, top 100, como digo yo, ha sido una experiencia fantástica porque cuando estuve así tan cerca de estos jugadores estrellas que admiro tanto, me di cuenta de que la profesión para mí es lo primero, es como un piloto automático haberlos tenido ahí y enfocarme en mi trabajo como periodista, sin algún fanatismo, seguro después cuando caiga en cuenta reaccionaré desde la emoción.

Información de nota de prensa.