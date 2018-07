Roglic se llevó la última batalla en la montaña y subió al tercer lugar

El esloveno Primoz Roglic, ganador de la última jornada de montaña del Tour, en los Pirineos, y el galés Geraint Thomas, que mantuvo el maillot amarillo y que se acerca al triunfo final, fueron los grandes vencedores de la etapa de ayer, la 19, a falta de la decisiva contrarreloj de hoy.

Roglic, del equipo Lotto, al ganar arrebató el tercer puesto en la general al británico Chris Froome (Sky), uno de los grandes perjudicados de la jornada, junto al colombiano Nairo Quintana (Movistar), que bajó de la quinta a la novena plaza.

Geraint Thomas (Sky) entró en segunda posición a 19 segundos del esloveno, en un grupo en el que estaba también Froome y el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), que conservó la segunda plaza tras acabar sexto, en el mismo grupo que Thomas.

Pese a que Dumoulin es un gran especialista en la contrarreloj, los 31 km de esta especialidad en la etapa del sábado no parecen ser suficientes para que el holandés sea capaz de limar los 2 minutos y 5 segundos que le saca Thomas.

"No vi a Roglic marcharse. Estaba muy concentrado en seguir a Dumoulin", dijo Thomas. "Nada está garantizado en el deporte, pero es mejor tener dos minutos de ventaja que no tenerlos. Al menos no tendré la presión de tener que tomar riesgos".

El holandés afirmó que perdió una buena oportunidad en esta etapa de montaña: "Estoy muy decepcionado. Vamos a ver qué se puede hacer en la contrarreloj”.

En esta etapa de 200,5 km entre Lourdes y Laruns, con seis puertos de montaña, incluido el Tourmalet, Roglic atacó en el descenso del puerto del Aubisque, la otra gran dificultad de la jornada, a unos 10 km de la llegada, asegurándose el triunfo.

Con los 19 segundos de ventaja, más 10 de bonificación como ganador de la etapa, Roglic quedó a 2 minutos y 24 segundos de Thomas. Froome bajó a la cuarta posición, a 2:37.

"No pensaba en el podio cuando ataqué sino simplemente en la victoria de etapa. Sabía que cualquier distancia que tomara sería difícil de recuperar en el descenso. Cuando me dijeron que llevaba cinco segundos de ventaja, di todo lo que tenía hasta el final. Y valió la pena", dijo el esloveno.

Roglic, de 28 años de edad y ex saltador de esquí, logró su segundo triunfo en el Tour, después de haberse impuesto el año pasado en la etapa de Serre-Chevalier.

Quintana se quedó descolgado en el inicio de la subida al Aubisque, el último puerto de la jornada, tras un ataque de Roglic y Dumoulin, a poco más de 30 km de la meta. El colombiano, que se cayó el jueves y tiene varias heridas en su cuerpo, entró en el puesto 19 de la etapa, a 7:09 de Roglic y descendió a la novena posición en la general, a 10:26 del líder.

El Movistar pudo meter a Mikel Landa entre los favoritos en la etapa y entró séptimo, a 19 segundos de Roglic, subiendo en la general de la séptima a la sexta plaza, a 4:40.

Landa atacó en la subida al Tourmalet a falta de 96 km para la meta. Cuando quedaban 55 km, ese grupo, en el que además de Landa estaba Romain Bardet, llegó a tener una ventaja de casi 3 minutos y medio sobre los favoritos, lo que puso al español y el francés de forma virtual en segunda y tercera posición.

A partir de ese momento el grupo de favoritos empezó a recortar diferencias y cuando comenzó la subida al Aubisque, a unos 35 km de la meta, atacaron Dumoulin y Roglic.

Thomas, con ayuda del joven colombiano Egan Bernal pudo alcanzar a sus dos rivales, quien también ayudaría a Froome a retomar el contacto, tras quedar descolgado al principio. La contrarreloj de hoy de 31 km en el País Vasco Francés decidirá.