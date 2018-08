Reaccionó el Torito

Retumbaron las campanas en la capital de Estados Unidos. Y no fue una señal de libertad, ni nada por el estilo. Los Filis de Filadelfia se crecieron como visitante para vencer 2-0 a los Nacionales de Washington y se mantienen en plena puja por la cima de la División Este de la Liga Nacional.

Aunque el triunfo quizás no haya sido la única gran noticia para los cuáqueros ayer, pues fueron guiados por una de sus principales figuras y que hasta el momento había lucido adormecido ofensivamente al menos en el último mes: el venezolano Odúbel Herrera.

El Torito rompió la paridad a cero que había en el marcador en el séptimo capítulo con su vigésimo cuadrangular de la campaña con un compañero a bordo y que a la postre significaron las carreras de la conquista en patio ajeno.

El batazo no fue uno cualquiera. No. Tuvo varios aspectos relevantes, ya que lo logró ante los envíos del siempre difícil Max Scherzer, quien hasta ese momento había lucido dominante. Sin embargo dejó una recta cortada de 89,1 millas por hora en la zona equivocada y no pudo salir ileso.

El cuadrangular, que recorrió 411 pies de distancia fue el primero en agosto para Herrera, con el que rompió una racha de 18 juegos sin darle la vuelta al cuadro. De hecho, la última vez que los lanzadores contrarios fueron víctimas de su poder fue el 27 de julio en frente a los Rojos de Cincinnati.

El zuliano, que nunca antes en su carrera había conectado al menos dos decenas de vuelacercas, se convirtió en el séptimo venezolano que alcanza dicha cifra en la campaña.

Para los Filis es más que una grata noticia que haya sido Herrera el gran artífice del lauro frente a un rival directo como los Nacionales. Aspiran que la actuación sirva de envión anímico para que continúe con su reacción para la recta final de temporada y se convierta en aquel vendaval de los primeros meses y poder optar así por volver a los playoffs, una instancia que se les ha hecho esquiva desde que lo logaron en 2011.

Herrera fue el único de la amplia legión de venezolanos defensores de la escuadra de Filadelfia que pudo destacar durante el duro enfrentamiento contra Scherzer; pues su compañero César Hernández consiguió solo un sencillo en tres oportunidades, mientras que Asdrúbal Cabrera se marchó en blanco después de cuatro visitas al cajón de los bateadores y se llevó un par de ponches incluidos.

Por el lado de los lanzadores, Luis Avilán no pudo hacer su estreno oficial con el club debido a que el manager Gabe Kapler no necesitó de sus servicios tras una formidable presentación del abridor Aaron Nola, quien lanzó ocho entradas en blanco, antes de cederle espacio a Pat Neshek, autor de los últimos tres outs del compromiso.

La Cifra

11 triunfos tiene el conjunto de los campaneros en los 18 juegos en los que Herrera ha conectado al menos un jonrón en esta zafra