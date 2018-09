Quintero y Aular correrán hoy la ruta Sub 23 en Mundial de Innsbruck

Este viernes se disputará en el Mundial de Innsbruck, Austria, la competencia de ruta en la categoría sub 23. Venezuela tendrá dos representantes en la competencia, los yaracuyano Orluis Aular y Leonel Quintero.

Los ciclistas de Nirgua estuvieron cerca de no poder participar. Ambos debían viajar desde China, donde cumplían compromisos son su equipo (el boliviano Star Team Gusto) y confrontaron algunos problemas con la documentación. Eso los retuvo en el país asiático.

“En China estuvimos más de 20 horas en migración, después viajamos a Holanda y desde allí nos tocó venirnos en tren a Austria”, contó Quintero al portal Sports Venezuela. “.Ciertamente es un desgaste, pero lo importante es que estamos aquí, con la mejor disposición para salir a correr y hacer una buena presentación”.

A Austria llegaron el miércoles al final de la tarde y se perdieron la contrarreloj individual de jóvenes, que fue el martes y en la que ganó el danés Mikkel Bjerg.

Para Quintero, de 21 años de edad, su presentación de este viernes representará su debut en un Mundial. Aular ya vivió la experiencia. El año pasado fue el único competidor venezolano en Noruega y terminó en el puesto 119. Este año puede ser quien lidere los últimos kilómetros para la dupla criolla.

“Este trazado tiene paso por una subida de unos ocho kilómetros, al que se asciende en cuatro ocasiones, y eso le agrega dificultad al recorrido. Va a ser una carrera dura”, admitió Quintero, que reconoce no ser un gran escalador pero se siente en condiciones de dar pelea en Innsbruck.

“Es una subida que puedo sortear, porque se parece al perfil de competencias que he hecho recientemente y he tenido buen papel… estoy aquí, es una gran oportunidad y no quiero conformarme con solo terminar”, aseguró.

El domingo será el turno para el único élite en la delegación vinotinto, Yonathan Monsalve. El barinés con experiencia olímpica en Río 2016 participará en su primer Mundial de ruta.