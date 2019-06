Queiroz: Colombia está muy lejos del fútbol que queremos

"Estamos muy lejos del fútbol que queremos hacer", aseguró el técnico de Colombia, Carlos Queiroz, en la antesala del partido ante Paraguay, por la crucial tercera fecha del Grupo B de la Copa América de Brasil 2019, en la que Paraguay, Argentina y Qatar buscan urgentemente la victoria.

"Estamos mejor que hace unos días atrás pero estamos muy lejos del fútbol que queremos hacer. Hay muchas cosas por mejorar, y ante Paraguay tenemos una buena oportunidad para seguir creciendo", dijo Queiroz este sábado en rueda de prensa en la mundialista Arena Fonte Nova en Salvador.

Colombia, campeona de la Copa América 2001, de la que fue anfitriona, firmó el pase a los cuartos de final como primera de la llave producto de dos sólidas victorias ante Argentina (2-0) y Qatar (1-0), y este domingo será juez de la llave.

"Lo más importante para nosotros es seguir trabajando la cohesión y la armonía y convertirnos en un equipo funcional. Hay mucho por hacer", agregó el entrenador portugués.

Queiroz prevé ante la albirroja cambios en la formación que empleó en los dos primeros juegos y advirtió que podría utilizar a algunos de los jugadores que tienen tarjetas amarillas, pese al riesgo de que puedan recibir otra y los prive de disputar el partido por los cuartos de final. "Las amarillas no me preocupan. El de mañana es un partido que nos va a ayudar a crecer y es un test de madurez para todos, para los que tienen amarillas, porque con la experiencia que tienen deben jugar bien", valoró el ex seleccionador de Irán, Portugal y Suráfrica.

El capitán Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Duván Zapata, Jefferson Lerma y Mateus Uribe son los amonestados en el plantel colombiano.

Esperando a Ospina

Colombia lidera la llave con 6 puntos seguida por Paraguay con 2, mientras que el campeón de Asia y la Argentina de Messi tienen apenas una unidad, aunque los anfitriones del Mundial 2022 gozan de mejor saldo de goles (-1 contra -2).

A la albirroja los empates ante Qatar (2-2) y Argentina (1-1) la dejaron casi para el nocaut, pero aún moribunda tiene en sus manos la posibilidad de meterse en cuartos. El problema es que debe derrotar a Colombia, que luce intratable.

"Paraguay es un equipo bien organizado, con una motivación para mañana y que necesita ganar para salir adelante", anotó Queiroz sobre el combinado guaraní que dirige el argentino Eduardo Berizzo. "Tenemos que hacer un partido con mucha competencia, estar muy alertas porque queremos seguir puntuando e intentando con un buen fútbol llegar lo más adelante posible", estimó.

Queiroz dedicó palabras de aliento al guardameta colombiano David Ospina, quien abandonó la noche del viernes la concentración en Salvador para viajar de emergencia a su país por motivos personales de fuerza mayor.

"Nuestros corazones y oraciones están con David y su familia. Estamos más que unidos y con más responsabilidad. Pensamos que es con respeto y con silencio que vamos a cuidar bien de David y confiamos que va a estar muy pronto con nosotros", puntualizó.

La albirroja lista

"Salimos fortalecidos del partido ante Argentina y estamos listos para enfrentar a una Colombia muy fuerte", dijo el seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, en la antesala del partido ante los cafeteros.

"Imaginamos desde el punto de vista táctico un partido parecido al de Argentina y mi consideración es muy alta de Colombia, no solo por la calidad individual de los jugadores sino porque han representado una selección muy fuerte", aseguró Berizzo este sábado en rueda de prensa en Salvador.

La albirroja suma empates ante Qatar (2-2) y Argentina (1-1) en esta edición del torneo y necesita con urgencia una victoria ante los colombianos para asegurar el pase a los cuartos de final como segunda de la llave. "Cualquiera que sea el nombre del jugador que salga mañana, sabemos que enfrentaremos a un rival difícil, pero Paraguay está dispuesto y listo para enfrentarlos", agregó el entrenador argentino. "Este partido nos va a exigir una gran concentración y un gran orden. Defensivamente Colombia nos exigirá un alto ritmo y después intentaremos desplegar un fútbol vertical con continuidad para lastimarlos", señaló

Dijo que esperan hacer un gran partido y aplicar en la cancha el plan que tienen: "Debemos exigirnos, jugar con atrevimiento para poder aspirar a la victoria", admitió.

Berizzo dedicó unas palabras al golero de Colombia, David Ospina, quien abandonó la noche del viernes la concentración cafetera en Salvador para viajar a su país por motivos familiares de fuerza mayor. "De parte de la Asociación Paraguaya, los jugadores y el cuerpo técnico le entregamos unas palabras de respaldo y de mucha consideración a Ospina para que atraviese este momento con mucha fuerza. Toda nuestra solidaridad", expresó el entrenador.