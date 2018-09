8 peleadoras buscan la gloria

El ambiente de entusiasmo, optimismo y confianza reinó en la presentación a la prensa de las ocho gladiadoras venezolanas que competirán en el Campeonato Continental de Boxeo Femenino AMBC 2018.

La competencia se realizará del 10 al 15 de septiembre en el Domo José María Vargas de La Guaira, con la participación de 14 países.

Las boxeadoras, acompañadas por Luisa Benítez, presidenta de la Federación Venezolana de Boxeo (Fevebox) y los entrenadores Richard Chourio y Alfredo Lemus, acudieron al gimnasio vertical ubicado en la avenida Intercomunal de El Valle, donde mostraron sus condiciones físicas y dieron sus impresiones sobre los compromisos que tendrán en el Continental de Boxeo.

Tayonis Cedeño, Irismar Cardozo, Johana Gómez, Yennifer Martínez, Krisandy Ríos, Omailyn Alcalá, Ninoska Pérez y Francelis Carmona serán las atletas venezolanas que representarán a Venezuela en el evento.

“Estamos muy orgullosos por ser el país sede del Campeonato Continental de Boxeo Femenino, que por segunda vez se celebrará en Venezuela. En 2013 se realizó en el estado Anzoátegui y allí Karlha Magliocco y Tayonis Cedeño se colgaron la medalla de oro”, dijo Benítez.

La dirigente también relató: “Es un honor y un gran privilegio presentar a una selección nacional de importante trayectoria pugilística y a los nuevos talentos que tendrán la oportunidad de medirse contra las mejores del mundo”.

Benítez agradeció el apoyo prestado por el Comité Olímpico Venezolano y la gobernación del estado Vargas para la realización del torneo que otorgará pase para el Mundial de Boxeo 2018, que se disputará en el mes de noviembre.

“No pudimos asistir al Mundial de Boxeo efectuado el mes pasado en Hungría por no contar con los recursos necesarios, pero nuestra selección no se amilanó y sigue entrenándose para asistir a esta importantísima cita y dejar muy en alto al deporte que más satisfacciones le ha brindado a Venezuela”, enfatizó la federativa.

Está previsto que para el lunes 10 de septiembre lleguen al país las rivales que se medirán con las boxeadoras venezolanas. El miércoles se realizará el sorteo de las peleas que están pautadas a tres rounds.

Por su parte, Richard Chourio, entrenador de experiencia en este tipo de eventos, afirmó que será una tarea difícil la que tendrán las atletas venezolanas, debido a que Brasil, Argentina y República Dominicana traerán boxeadoras clasificadas y de comprobada calidad.

“Las muchachas están bien entrenadas y tienen mucha confianza para sus respectivos compromisos, esperemos que se logre el cometido y alcancemos la mayor cantidad de medallas posible”, apuntó Chourio.

El entrenador considera a las peleadoras Irismar Cardozo en los 51kg y a Tayonis Cedeño en los 48kg como las candidatas a subir a lo más alto del podio.

“Voy por la repetida”. Cedeño, una de las favoritas para conseguir el oro en los 48 kilogramos, afirmó que está bien preparada y en buenas condiciones para repetir la hazaña de 2013, cuando se colgó la dorada en Puerto La Cruz.

“Aspiro a conseguir la segunda medalla de oro consecutiva y para ello me he entrenado muy bien. Gracias a Dios, a mis entrenadores y a la doctora Luisa Benítez por el apoyo que me han brindado para continuar mi exitosa carrera como boxeadora”, afirmó la atleta nacida el 27 de noviembre de 1994 en Caracas.

Cardozo, de 20 años de edad y ganadora de la medalla de plata en el continental femenino de Honduras 2017, es otras de las llamadas a conseguir la presea dorada. La “Brillante”, posee un palmarés interesante y una fuerte pegada que le ha permitido conquistar más de 200 peleas.

“Me he entrenado muy bien para esta oportunidad. Aún no conozco a mi rival en la contienda pero estoy lista para ganar medalla que he esperado tanto”, dijo la atleta que está bajo la tutela de Chourio y cumple con sus sesiones de entrenamientos en las instalaciones del Instituto Nacional de Deportes (IND) ubicado en La Vega.

La experimentada Carmona, que consiguió bronce en 2017 en Honduras, asistirá a sus terceros juegos continentales y manifestó disfrutar de 100% de condiciones y estar lista para traerse la medalla.

“Gracias a Dios tendré la oportunidad de demostrar mis condiciones en este importante compromiso que se efectuará en La Guaira”, dijo la larense.

Con experiencia. La delegación nacional participó por primera vez en este tipo de competencia en el año 2009 en Guayaquil, con las boxeadoras María Milano en los 48 kilogramos y Estheliz Hernández en 60 kilogramos.

Al año siguiente, Karlha Magliocco, en los 48 kilogramos consiguió la primera medalla de oro para el país en la edición que se celebró en Brasil y la segunda dorada llegó en 2013 con los puños de Tayonis Cedeño en Barcelona, estado Anzoátegui.

En el último continental femenino realizado en Honduras en 2017 asistieron cinco gladiadora, las cuales obtuvieron los siguientes resultados: Irismar Cardozo se quedó con la medalla plata en los48 kilogramos, mientras que Tayonis Cedeño, en los 51 kilogramos, Krisandy Ríos en los 60 kilogramos, Omailyn Alcalá en los 64 kilogramos y Francelis Carmona en los 75 Kilogramosconsiguieron presea de bronce.

Con boleto a Argentina

A la sesión de entrenamientos también asistió Giovanny Jiménez, púgil que representará a Venezuela en los III Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputarán del 6 al 18 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Jiménez, de 20 años de edad, manifestó que se enteró de la noticia cuando se encontraba en su natal Barquisimeto, estado Lara y recibió una llamada al teléfono de su padre.

“Primero que nada le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda para buscar el oro en Buenos Aires. Me siento con mucha responsabilidad por este compromiso. Espero responder y poner en alto los colores patrios, afirmó el pugilista que suma 36 victorias en 38 combates, de los cuales 12 los ha conseguido por la vía rápida y peleará en la categoría de los 75 kilogramos.

Jiménez cree que le irá bien al equipo femenino en el Continental de Boxeo: “Vienen entrenando fuerte y se encuentran listas para realizar un buen papel. Creo que con un poco de suerte finalizarán entre las primeras”.