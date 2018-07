Peleador de la WWE murió a los 38 años por tumor cerebral

El luchador Matt Cappotelli falleció a los 38 años de edad a causa de un cáncer, derivado de un tumor cerebral diagnosticado en 2005 y por el que dejó su carrera profesional. En 2007 se le extirpó con éxito gran parte del tumor, pero el año pasado volvió a aparecer.

Cappotelli se proyectaba como gran estrella de la WWE y se iba a convertir en la estrella principal del show, cuando le diagnosticaron un astrocytoma de grado 2 que es un tipo de cáncer cerebral por lo que tuvo que abandonar la competición.

Su esposa, Lindsay Cappotelli, fue la encargada de dar la noticia a través de las redes sociales. El luchador murió en su casa rodeado de su familia.

"Hoy mi amor, mi amor fuerte, dulce y hermoso, tomó su último aliento a las 3:30 am y se fue a casa para estar con Jesús... Exactamente un año después su cirugía cerebral. Crees que puedes estar preparado para esto cuando sabes que está por llegar, pero simplemente no puedes. La única persona que me consuela ahora mismo es la que no puede hacerlo. Lo extraño tanto. Sé dónde está ahora, es mucho mejor, pero no cambia lo mucho que lo extraño”, escribió Lindsay en Instagram.