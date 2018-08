Peleador de la UFC se lesionó luego de engancharse los testículos

El peleador de la UFC Bryce Mitchell, invicto luchador de la UFC con un balance de 10 victorias sin derrotas, sufrió una lesión luego de engancharse el escroto mientras trabajaba con un taladro.

"Tenía una tabla en la cabeza y me puse el taladro en el pantalón. El taladro se encendió y se me enredaron los testículos en él", afirmó el peleador en su cuenta de Twitter.

Luego de la revisión médica y de la lesión Bryce Mitchell podría ser dado de alta en un mes y continuar su carerra en el Ultimate Fighting Championship.

Imma be out for a little bit. pic.twitter.com/Lah1c47225