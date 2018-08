Pedro Infante reconoció errores en la entrega de recursos

Pedro Infante, ministro del Deporte, no busca excusas en su interpretación del resultado obtenido por la delegación venezolana en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Barranquilla. Reconoce que los objetivos no se cumplieron por completo.

“En estos Juegos preservamos el cuarto lugar, pero obtuvimos 85% de la meta de medallas que habíamos pronosticado”, apuntó. “Proyectamos 40 medallas de oro, tal vez 45. Sin embargo un grupo de condiciones y situaciones no nos permitieron alcanzar este número”.

Venezuela se despidió de la cita colombiana con 34 medallas de oro. A juicio de Infante, varios elementos afectaron la cosecha vinotinto.

“Este fue un evento muy cercano a los Suramericanos de Cochabamba, solo 45 días de diferencia. Creo que influyó el hecho de intentar alcanzar dos picos de rendimiento deportivo en tan poco tempo, pero eso también afectó a Colombia que aspiraba a ganar estos juegos”.

Sabe que deberán hacer una evaluación profunda en algunas disciplinas, pero el ministro se mostró satisfecho con el resultado: “Nuestra delegación era muy joven, con un promedio de edad de 23 años, porque decidimos que el objetivo principal de este ciclo olímpico sería la renovación de las selecciones nacionales.

Infante quiso destacar actuaciones individuales como la de las pesas, la lucha, el kárate, el judo y otras disciplinas.

“Por supuesto hay que preguntarse dónde faltaron las medallas y hay que estudiar a la natación, que tuvo 14 oros menos que en Veracruz 2014. Hay muchos temas qué valorar junto a la federación, hay una afectación que tiene que ver con el tema financiero”, admitió. “La mayoría se prepara en Estados Unidos, con un costo sobre los 4 mil dólares y es difícil hacerles llegar los recursos aunque están aprobados”.

También explicó que se perdieron medallas que daban por seguras con la ausencia de los lesionados Yulimar Rojas, Alejandra Benítez y Andrés Madera y la no participación del boxeo: “No logramos que llegaran al clasificatorio y podíamos contar al menos con el oro de Yoel Finol”.

También se refirió a los casos de Cristian Quintero, Jessica López y el tenis de campo, que no asistieron a Barranquilla porque no han recibido los recursos prometidos.

“No queremos justificar sino explicar al país”, dijo. “Hay temas que corregir. No es falta de voluntad ni de aprobación de recursos. No pudieron estar por falta de garantizar financieramente que les llegara un dinero que está aprobado, pero que no pudimos hacer que llegara a tiempo. Con todos hemos conversado y esperamos contar con ellos para el resto del ciclo”.

“Nos ha costado mucho ejecutar los recursos por el bloqueo”, agregó el ministro. “No podemos transferir directamente a cuentas de algunos países, tenemos que hacer magia para que a los atletas les llegue el dinero, pero estamos resolviendo. Reconocemos los errores cometidos pero estamos haciendo un gran esfuerzo”.

A los Panam con optimismo

Pedro Infante asegura que están preparados para la disputa de los Juegos Olímpicos de la Juventud y que ya están aprobados los recursos para la preparación de los atletas que participarán en los Juegos Panamericanos Lima 2019, penúltima parada del ciclo a Tokio 2020.

“Creemos que Venezuela puede conseguir entre 12 y 15 medallas de oro en Lima. Allí seguiremos con el proceso valioso de renovación de selecciones nacionales”, apuntó el ministro. “Somos muy optimistas y conscientes de que hay deportes que revisar y cosas que mejorar, pero tenemos mucha esperanza”.