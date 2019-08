Pedro Infante: “Es imperdonable lo que pasó con Paola Pérez”

Los Juegos Panamericanos de Lima han traído muchos dolores de cabeza a la dirigencia deportiva nacional. Sobre todo para el ministro del Deporte, Pedro Infante, a juzgar por un audio que se filtró el martes en la noche.

El mensaje, dirigido al equipo de trabajo que está en Perú, es un llamado de atención sobre las denuncias de los atletas en los últimos días.

“No es correcto que dejemos que pasen algunas cosas”, alertó Infante, que comienza con el caso de la nadadora Paola Pérez, que sufrió hipotermia en las aguas abiertas porque compitió sin el traje de baño adecuado a la temperatura del agua.

“Es imperdonable permitir que suceda lo del traje de baño de Paola. Más allá del proveedor y todo lo demás hay un viceministro, un planificador, un director de alto rendimiento, entrenadores y federación que tenían que alertar a tiempo para que la muchacha tuviera su traje de baño de neopreno y no ponernos en situación de dar lástima innecesariamente”, se le escucha decir.

Infante también se refirióa las denuncias del ciclista Hersony Canelón –que reclamó falta de apoyo– y las declaraciones de Rubén Limardo, que se solidarizó con sus compañeros de delegación.

“Comprendo el tema de Hersony, él siempre ha sido así. En los tres panamericanos ha sido medalla de plata porque es plata, pero nos llevamos a su mamá y a su hermana a Lima para que lo apoyaran. Yo lo he atendido personalmente para que asista a topes internacionales”, indica el ministro.

“Con Rubén es probable que hayamos fallado en la atención más cercana, pero desde 2012 para acá ha recibido todo el apoyo en divisas para su proyecto, para su idea. Es una gloria, los respetamos y lo admiramos y creo que tiene razón en muchas cosas. Y es cierto, le debemos unos recursos de este año”, enumera.

Sin embargo, Infante justifica las fallas con el “bloqueo económico” y da órdenes políticas para enfrentar la situación.

“Estamos en medio de un bloqueo, de una situación económica compleja, eso ha faltado explicarlo. Nuestro equipo no puede estar a la defensiva. Les pido que se desplieguen con los atletas, que escuchemos los problemas y lo resolvamos y que me informen. No acepto que no haya habido ningún personal médico en las aguas abiertas, eso no puede volver a pasar. En la Villa tiene que haber un cuadro político nuestro para atender a los atletas y hacer reuniones con el COV cada noche”.

Su orden directa es levantar la moral y buscar las medallas.

“Siempre hay enemigos, sea por la posición política o porque no nos quieran, y eso es libre. Hay que asumir la tarea porque demasiado esfuerzo hace nuestro presidente para apoyar el deporte. No es el mejor ciclo y ha sido difícil, pero en esta recta final hay que conseguir las medallas y levantar la moral de la delegación, porque eso del traje de baño hace caer la moral. Sean nuestros o de ellos hay que darles coñazos a los reponsables”, dijo.

“Hay gente dispuesta a jodernos y más que a nosotros, a la revolución y al presidente. No podemos permitir eso. No se trata de opiniones políticas, respetamos la posición política. Se trata de un país que hace un sacrificio para que sus atletas salgan a competir”.