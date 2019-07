A sus 40 años de edad, el filipino Manny Pacquiao quiere seguir vigente en el cuadrilátero y se enfrentará este sábado 20 de julio con el estadounidense Keith Thurman, para tratar de arrebatarle la condición de invicto en 29 salidas al cuadrilátero.

El filipino ha demostrado quer no le importa enfrentarse a un boxeador 10 años menor. Por el contrario, tanto los expertos como él han asegurado que tiene todo para vencer de manera convincente a su oponente en la pelea principal de la función de boxeo del MGM Grand Arena de Las Vegas.

El objetivo de Pacquiao será evidenciar que sigue vigente en el mundo de los guantes. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco combates. El único que “perdió” fue contra Jeff Horn, refriega en la cual los jueces le dieron la victoria, pero la gran mayoría que observó el combate opinó que Pacquiao había triunfado.

Manny Pacquiao consiguió el título regular interino de peso wélter de la AMB en julio del año pasado. Su más reciente pelea fue en enero contra el argentino Lucas Matthysse, y defendió de manera exitosa.

Pacquiao reconoció que el tiempo no perdona jamás, y que hay que hacer ajustes en términos de preparación y recuperación del cuerpo. Además, es consciente de que una derrota puede significar el final de su exitosa carrera.

“Hay mucha gente que está dudando de mis capacidades a los 40 años, así que siento que tengo algo por probar. Me siento aún con hambre, sigo disfrutando los entrenamientos, el boxeo, sigo dando lo mejor de mí. Esta va a ser una pelea interesante. Hace tiempo que no me emocionaba tanto, por eso estoy motivado y enfocado. Tengo que probar que a los 40 años aún puedo pelear contra boxeadores de muy alto nivel”, declaró el filipino.

Esquina caliente. En la otra esquina del cuadrilátero estará Keith Thurman (29-0, 22 KO), de 30 años de edad, que llega invicto de 29 peleas profesionales, con 22 nocauts.

La última vez que perdió fue en los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando era amateur, en el torneo eliminatorio de la selección nacional de boxeo representando a Estados Unidos.

El púgil declaró: "Siempre quise ser recordado en el deporte del boxeo.Voy a enfrentar a una leyenda, a Manny Pacquiao. Sé que un triunfo me empujará al siguiente nivel. Voy a ganar y retirar a Pacquiao".

Esta es solo una pequeña muestra de lo que será el encuentro del sábado en el cuadrilátero en Las Vegas. La experiencia frente al hambre de seguir creciendo.

Pac-Man, pese a desconocer su futuro, buscará demostrar que a su edad podrá seguir dando de qué hablar, y Thurman quiere triunfar para seguir escalando posiciones.

La pelea será la principal de la función de boxeo del MGM Grand Arena de Las Vegas, el sábado 20 de julio a las 8:00 pm y podrá verse por ESPN y FOX Action.