A Orluis Aular se le escapó la medalla por unos segundos

El pedalista criollo Orluis Aular dejó ver en la prueba de ciclismo la pasión con la que viste su camiseta tricolor.

Una muestra de ello fue lo que mostró en la prueba de ciclismo de ruta contrarreloj panamericana de Lima 2019, en la que se ubicó en el sexto puesto general con un tiempo de 57:04.26.

“Se me escapó la medalla por unos segundos. No hay excusas, solo debo seguir entrenando. Mi prueba fuerte es la ruta, pero esto es preparación que me sirve de mucho. Son mis primeros juegos luego de una gran temporada, me siento feliz con este resultado y listo para dar mucho más”, declaró.

Orluis consideró que tuvo un buen resultado, mantuvo un ritmo constante durante todo el circuito de playas “Costa Verde” Lima, Perú, dejando ver la capacidad que tiene para medirse ante los mejores. "Está prueba fue muy fuerte, están los atletas emblemas de la modalidad. Sin embargo, considero que tuve un buen resultado”, subrayó.

Por la parte femenina, Wilmarys Moreno fue la encargada de representar al país y enfatizar el amor que siente por el mismo. “Esta prueba es uno contra el tiempo, hay que entrenarla y trabajarla porque es una de las más complicadas. Normalmente soy fondista, no me sentí cómoda desde el comienzo, el frío me afectó. Solo puedo decir que di lo mejor de mí”, expresó.

Moreno terminó en el escalón número 17 con una marca de 28:27.65.

El podio masculino fue para el colombiano Daniel Martínez (44:22.71), Magno Doprado de Brasil (46:17.44) y José Aguilar de Chile (46:25.21). En la femenina se impuso Chloe Dygert de Estados Unidos (23:36.51), Teniel Campbell de Trinidad y Tobago (24:50.24) y Jusseaume Laurie de Canadá (26:27.15).