Omar Morales: el venezolano que sobresale en las artes marciales mixtas

Con base a brillantes actuaciones dentro de la jaula y levantando con mucho orgullo la bandera de Venezuela, Omar Morales viene forjando un camino en las artes marciales mixtas (MMA) que ha tomado auge internacional en los últimos años.

En sus siete peleas profesionales, el peleador de 32 años ha resultado ganador en un deporte que necesita de disciplina, esfuerzo, dedicación y constancia como virtudes fundamentales para que un peleador de MMA pueda tener éxito.

“No ha sido un camino fácil. Las lesiones me hicieron perder grandes oportunidadeas, pero la constancia y la fidelidad a mis metas me han acercado a mi objetivo”, indicó Morales en exclusiva a El Nacional Web.

Su arduo y largo trabajo rindió frutos cuando el pasado 17 de agosto, en la ciudad estadounidense de Sioux Falls, en Dakota del Sur, noqueó en 58 segundos al norteamericano Troy Nawrocki en su primer combate en Bellator MMA, una de las empresas y promotoras más grandes de ese país.

“Desde que salí me sentía genial porque deseaba mucho estar en un evento de tal magnitud. Me sentí muy tranquilo y sereno. Había entrenado lo suficiente y con mucha disciplina, solo tenía un hombre al frente impidiendo lo que tanto he luchado. Les dije a mis amigos y a mi padre: 'No puedo ir solo a ganar, debo aprovechar esta oportunidad y mostrar mi talento, lo voy a noquear'. En el combate veía todo muy claro y el nocaut llegó prácticamente solo. Tuve una gran explosión de alegría y por supuesto le dediqué mi triunfo al país de donde vengo. Me visualicé muchísimas veces levantar la bandera de Venezuela dentro de ese escenario”, contó.

Luego de eso, Morales no pasó desapercibido y recibió muchos mensajes de compatriotas a través de las redes sociales. “Fue increíble. Cuando tomé mi teléfono no lo podía creer. La respuesta de mi gente fue sorprendente. Era imposible responder todo al momento. Me costó días, pero respondí a cada uno de los mensajes o comentarios que me enviaron, que en algunas ocasiones me hicieron llorar. Venezolanos en todas partes del mundo y lo mejor de todo: cada uno de esos mensajes me llenaron de ganas de entrenar aún más fuerte y alcanzar más en este deporte”.

Pasión por el MMA gracias a su padre

Desde temprana edad siguió los pasos de su padre, un ex campeón de Fullcontact y creador del Sistema Libre de Artes Marciales (SLAM), que como maestro y mentor le enseñó todo sobre esta disciplina deportiva. Tampoco se olvidó de su madre que jamás dudó de él y de sus metas.

“Mi padre ha sido mi maestro y me dio una gran base marcial. Hice carrera como peleador de Fullcontact, donde obtuve tres títulos, pero siempre me llamó la atención el MMA. Comencé a practicar jiu-jitsu y lucha por un tiempo, evolucioné bastante rápido, incluso llegué a ganar competencias nacionales e internacionales en esta modalidad. Al principio, tenía un gran compromiso al llevar el mismo nombre y ser el hijo del maestro. Cuando comencé a pelear MMA él no estaba muy contento, quería que siguiera con mi carrera en el Fullcontact profesional; pero yo sabía que las artes marciales estaban evolucionando y que el MMA sería un gran deporte. Después de mi primer combate, volvió ayudarme con mis preparaciones”, dijo.

El caraqueño, que cuenta con cinturón negro tercer Dan del SLAM y cinturón morado de jiu-jitsu brasileño, explica que su día a día es bastante activo con su entrenamiento y su preparación de cara a un combate.

“Es bastante exigente, algo agotador; pero mientras te apasione lo que haces, no hay manera de parar. Actualmente, estoy entrenando con lo que yo considero son los mejores equipos en Miami, Florida. El campamento base lo hago en Hard Knocks 365 y complemento la parte del jiu-jitsu en Fight Sports. Ambos equipos están llenos de grandes atletas. Me exijo muchísimo. Soy 100% disciplina a la hora de mi preparación, tanto en los entrenamientos como en la dieta para el corte de peso. Siempre entro al tatami con ganas de aprender algo nuevo, sea de mis maestros o de mis compañeros; jamás he fallado en la báscula y llego en condiciones óptimas en las 155 libras”, comentó.

Considera que el hecho de haber participado en compañías como Gladiadores de Venezuela, Pugilatus MMA, Supremacía MMA, Eye 4N Eye Fighting Championship, Fight Time Promotions, Latin Fighter Championship, lo ha ayudado a desarrollarse en el ámbito internacional.

“Cuando llegué a Hard Knocks 365, al coach principal Henri Hooft le agradó bastante mi estilo de combate, me tuvo a prueba por un tiempo, le mostré que estaba listo, luego él hizo que sucediera. Para darte a conocer a nivel internacional debes luchar, demostrar que eres bueno en cada uno de los combates y entrenamientos. Hay que ganarse el lugar y respeto como profesional; de no ser así, quedarás en la esquina de los atletas mediocres”, aseguró.

Representar a Venezuela y sus objetivos en el futuro

Poco a poco, los venezolanos aparecen en escena, haciéndose un lugar en este deporte en el exterior; para Morales no es ninguna sorpresa, pues piensa que hay suficiente talento criollo que puede figurar y es solo cuestión de tiempo que salgan más a tocar las puertas.

Con respecto a lo que vendrá más adelante en su carrera, prefirió ser cauto y dejar que los hechos hablen por él, y no las palabras: “Mis metas son bastante grandes y mi modo de trabajar es en silencio, pero que habrá muy buenas noticias pronto. El MMA es un deporte que para muchos es nuevo, pero cada día se vuelve más atractivo. Ahora, con venezolanos presentes en este mundo y representando en el exterior, pienso que las personas en Venezuela estarán más pendiente de involucrarse en el deporte”.