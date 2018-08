Nueve años de cárcel para ex jefe del fútbol de Suramérica

Nueve años de prisión: esa fue la sentencia anunciada este miércoles por una jueza de Nueva York para el exjefe del fútbol de Suramérica y ex vicepresidente de la FIFA, el paraguayo Juan Ángel Napout, de 60 años de edad, por aceptar millonarios sobornos a cambio de contratos de televisión de la Copa Libertadores y la Copa América.

El ex presidente de la Conmebol y del fútbol paraguayo tenía "una personalidad oculta, un lado oculto" y "perpetuaba la noción de que era un buen tipo al tiempo que recibió 3,3 millones de dólares en coimas hasta que fue arrestado y aceptó recibir más de 20 millones más" en sobornos de empresas deportivas, a cambio de contratos, dijo la jueza Pamela Chen tras una audiencia de cinco horas.

Napout, vestido con un traje de presidiario beige, escuchó la sentencia serio tras pedir "piedad" y "compasión" a la jueza en una breve declaración en inglés.

Imperfecto. Su esposa durante 33 años y madre de sus cuatro hijos, Karin Forster, también leyó con voz temblorosa una carta ante la jueza, y no consiguió retener las lágrimas al final.

"Mi marido no es perfecto, ¿pero quién de nosotros lo es?", preguntó mientras sus hijos, en primera fila, se enjugaban las lágrimas. El gobierno estadounidense asegura que entre 2010 y 2015 Napout recibió 3,37 millones de dólares en sobornos y acordó recibir 24,9 millones más hasta 2026, por lo que pidió una sentencia de 20 años de cárcel.

"No puedes robar millones en sobornos de las organizaciones y no ser castigado", dijo Chen. El mensaje debe ser que "hay consecuencias reales, que irás a la cárcel y no que solo recibirás un golpecito en el hombro". La jueza decidió asimismo que Napout deberá restituir 3,37 millones de dólares -el dinero que recibió en coimas- y le impuso una multa de un millón de dólares.

Tras dos años de arresto domiciliario en Florida y un juicio de siete semanas en Nueva York, Napout fue hallado culpable el 22 de diciembre de tres de los cinco cargos que enfrentaba: conspiración para delinquir en el marco de una organización criminal, y conspiración para cometer fraude bancario en la Copa América y en la Copa Libertadores.