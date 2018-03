Ex novia del beisbolista Danry Vásquez se arrepiente de no denunciarlo

Fabiana Pérez, ex novia del beisbolista Danry Vásquez, confesó que se arrepiente de no denunciarlo luego del incidente en 2016, cuando este la golpeó. El hecho fue captado por una cámara de seguridad.

"Ahora que recuerdo las cosas, me preguntó cómo pudo haber pasado, por qué no hice nada, por qué no reaccioné", dijo en entrevista con Univisión.

Pérez mando un mensaje a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. “La violencia no es amor. Los celos, la desconfianza, eso no lleva a nada”, indicó.

Vásquez, de 24 años de edad, quedó registrado por las cámaras de seguridad del estadio Whataburger Field, en Texas, cuando bajaba por las escaleras y golpeaba el rostro de su pareja con el puño izquierdo.

El outfilder zurdo tenía contrato con el Lancaster para participar esta temporada en una liga independiente estadounidense, pero el equipo anunció su despido, luego de que se hiciera público el video.

Con información de Univisión.