Nike lanzó campaña publicitaria contra el racismo y Donald Trump

La firma deportiva Nike eligió como una de sus imágenes para la campaña del 30 aniversario de su famoso lema "Just do it" al ex quarterback de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, el cual es un mensaje en contra del presidente Donald Trump y el mundo del deporte, reseñó Marca.com.

El lema elegido, que va asociado a Kaepernick en dicha campaña, es: "Cree en algo, incluso si esto significa sacrificarlo todo", acompañado del lema "Just do it".

En el video titulado "Dream Crazy", Kaepernick aparece como narrador, mientras suceden imágenes de deportistas con historias inspiradoras, como el ícono de la NBA LeBron James, la estrella del tenis Serena Williams y el corredor keniata Eliud Kipchoge.

"Nike está siendo absolutamente azotada por la indignación y los boicots". Me pregunto si tenían idea de que sería así. En lo que respecta a la NFL, me resulta dura de ver, y así será ¡hasta que respeten la bandera!", escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter.

Kaepernick pasó a ser una figura polémica al arrodillarse durante la interpretación del himno nacional en 2016, en un intento de protesta por la injusticia racial en Estados Unidos tras la muerte de varios hombres de raza negra desarmados durante enfrentamientos con las fuerzas del orden.

En 2017, Trump tildó groseramente a los jugadores que se arrodillaron durante el himno como Kaepernick y que deberían ser despedidos. Luego se desencadenaron protestas en el ámbito del fútbol americano, que sigue siendo el deporte más popular de Estados Unidos.

