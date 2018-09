Nadal: "Odio retirarme, pero seguir un set más así hubiera sido demasiado"

Rafael Nadal, tenista profesional español, lamentó este viernes su retirada en las semifinales del Abierto de Estados Unidos y aseguró que aguantó todo lo que pudo.

"Odio retirarme, pero seguir un set más jugando así hubiera sido demasiado para mí", dijo Nadal durante una conferencia de prensa minutos después de su partido ante el argentino Juan Martín del Potro.

El tenista español explicó que sintió un dolor en el cuarto juego, cuando el marcador era 2-2, y que trató de ver durante un tiempo si se aliviaba.

"Esperé todo lo que pude. Pueden imaginar que es muy difícil para mí, decir adiós antes del final del partido, pero en cierto momento uno tiene que tomar una decisión", indicó.

Nadal aseguró que sentía demasiado dolor como para seguir jugando, aunque adelantó que probablemente sea el mismo tipo de problema que sufrió en su rodilla.

"Me fui de una manera que realmente diría que odio, que es retirándome. La gravedad no creo que sea mucho. Pero es limitante y más que limitante, me imposibilita competir", explicó.

El tenista, visiblemente contrariado, recordó que este tipo de problema es una parte desgraciadamente importante de su carrera.

"No me queda más que aceptar y seguir trabajando para estar preparado para el siguiente", añadió.