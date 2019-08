Mike Tyson confesó que usaba la orina de sus hijos en controles antidopaje

El ex boxeador estadounidense Mike Tyson, de 53 años de edad, confesó cómo lograba evitar el resultado positivo en los controles de antidoping: usaba la orina de sus hijos.

"Yo solía usar orina de mi esposa, ella me decía que iba a salir embarazado cuando salieran los resultados, entonces mejor usaba la orina de mi hijos", dijo a ESPN.

Durante la entrevista, el ex campeón mundial de los pesos pesados detalló cómo realizaba esta práctica, a pesar de tener la vigilancia de médicos y especialistas.

"Usaba un pene falso. La mayoría de los hombres se sienten incómodos cuando les muestras el pene, así que se los mostraba y ellos no me veían, me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo", explicó.