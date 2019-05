Miguel Cabrera sigue construyendo su leyenda

Cuando se piensa en los nombres de las grandes luminarias del beisbol, Lou Gehrig es uno de ellos. Y Miguel Cabrera lo igualó este viernes en el puesto 63 de todos los tiempos con su hit 2.721.

Un doble al jardín derecho en el noveno inning fue el que le permitió al toletero aragüeño de los Tigres de Detroit igualar al astro de los Yanquis de Nueva York y miembro del Salón de la Fama.

Aunque no ha podido brillar en sus dos últimas campañas, aquejado por las lesiones, Cabrera no se rinde y sigue construyendo su propia leyenda en las Grandes Ligas. Y eso lo reconocen sus compañeros.

“Acabas de mencionar el nombre de Gehrig, ese es uno de los mejores nombres del juego", dijo el manager de los Tigres, Ron Gardenhire, tras el partido contra los Atléticos de Oakland. "Cuando empiezas a emparejarte con gente así, eso te cuenta un poco sobre su carrera y cuánto tiempo ha jugado", agregó.

Ahora persigue el puesto 62, ocupado por otro miembro del Salón de la Fama, el puertorriqueño Roberto Alomar, con sus 2.724 inatrapables.

Cabrera está bateando para promedio de .290, por debajo del .316 que muestra en su carrera de 17 temporadas en la gran carpa, en las que también acumula 1.651 remolcadas y 466 cuadrangulares. Este año solo ha volado la cerca una vez y tiene 16 fletadas.

Pero en Detroit, donde viven una racha adversa de cinco derrotas, tratan de quitarle presión de los hombros al veterano de 36 años de edad.

“Está bateando qué, ¿.290?, así que no creo que eso sea malo", dijo el receptor de los Tigres, John Hicks. "Obviamente, no ha conectado los jonrones a los que está acostumbrada la gente, pero si un jugador está bateando .290, no creo que nada esté mal", afirmó.

"Parece que con cada hit que da, está pasando a alguien en el Salón de la Fama en alguna categoría. Sus turnos al bate fueron buenos hoy ", agregó su compañero.

Cabrera se perdió un partido esta semana por molestias en la rodilla. Por coincidencia, uno en el que debía enfrentarse con Justin Verlander, lo que aprovechó para jugar una de sus bromas.