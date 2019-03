El mensaje que le envió Oswaldo Guillén a Nicolás Maduro

Oswaldo Guillén, ex manager de los Tiburones de La Guaira, afirmó que en Venezuela cuesta conseguir el agua mientras que la gasolina la regalan.

"¿Cómo es posible que la gasolina la regalen y que el agua te cueste tanto. Aquí no hay nada y este cabrón cínico de Nicolás Maduro dice que está bien", escribió Guillén en Twitter.

El ex grandeliga reprochó que contratar un camión cisterna cueste 100 dólares. "Esto sí es insólito. Aquí se juega con la necesidad del ser humano. Ahora si voy a decir algo: me cago en tu madre Nicolás".

Asimismo, el manager venezolano aseguró que le daría unos golpes a Maduro. "Vente solo, sin guardaespaldas, pa' que veas la coñaza que te doy".

Como es posible que la gasolina la regalen por que no hay los pedazos de mierda y que soberanos y que el agua te cueste tanto y gente buscando agua aquí no hay nada y este cabron cínico de Nicolás dice que está bien vente solo sin guarda espalda pa que veas la coñaza que te doy

Como es posible que un camión cinsterna o come se llame carga agua cueste 100 dollares esto si es insólito aquí se juega con la nesecidad del ser humano ahira si voy a decir algo me cagó en tu madre nicolas Oyelo me cagó en tu madre