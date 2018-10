Médico de Maradona habló sobre el desgaste de las rodillas del ex jugador

Germán Ochoa, médico del ex futbolista Diego Armando Maradona, indicó que el ex jugador tiene artrosis severa en sus rodillas y ya no tiene cartílagos. Explicó que la única solución es operarlo.

“Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse. Sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas”, dijo Ochoa.

La preocupación por la salud de Maradona empezó hace unos días cuando se le vio en el campo de fútbol con dificultad para caminar y apoyándose de Luis Islas, su hombre de confianza, reseñó Infobae.

El médico informó que el ex jugador está enterado de su situación y de que no puede correr o realizar cualquier movimiento que implique un alto impacto en las rodillas. Aclaró que no hay posibilidades de que Maradona quede sin poder caminar.

Con información de Infobae.