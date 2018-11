Más 500 niños correrán hoy hacia la meta en la Run Kids

Con la participación de más de 500 niños en edades comprendidas entre 5 y 12 años, se realizará hoy, en la pista de atletismo de la Universidad Metropolitana, la Run Kids, una carrera infantil que promete estar llena de emoción y diversión de principio a fin.

Las competencias se desarrollarán en cuatro categorías: Mini atletismo, para niños de 5 y 6 años, que correrán 60 metros; Semillita, para los pequeños deportistas de 7 y 8 años, que participarán en 150 metros; Compota para los de 9 y 10 años de edad, que correrán 300 metros y finalizarán con Pre infantil A, exclusivo para corredores de 11 y 12 años, que participarán en distancia de 500 metros.

Los niños tendrán la oportunidad de disfrutar de un área de recreación, con colchones inflables, pinta caritas y diversas atracciones. Además, se llevarán un atractivo kit de obsequios, cortesía de los patrocinantes.

Los asistentes contarán con una zona de venta de alimentos y bebidas con estacionamiento gratis.

Los fondos que se recojan en el evento beneficiarán a la Fundación Olimpiadas Especiales, una organización establecida en Venezuela desde el 1980, dedicada a las personas con discapacidad intelectual, mejorando su calidad de vida a través del entrenamiento deportivo y competición atlética durante todo el año, ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar sus aptitudes físicas, afianzar su personalidad y consolidar sus sentimientos. Específicamente el dinero irá dirigido al programa “Atletas Jóvenes”, que consiste en una intervención temprana y desarrollo psicomotriz.

El evento contará con el apoyo de la Fundación Yammine, Maizoritos, Frica Kids, El Nacional en el Aula, Minalba, Natgeo Kids, Gomby, Diverfiestas, English for Kids, Grupo Nueve Once y la Guía de Caracas. Contará con la organización de Tu Torneo y Are Comunicaciones.