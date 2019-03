Diego Armando Maradona, astro del fútbol argentino, comparó la derrota de su país contra la Vinotinto (3-1) con una película de horror. Se preguntó también cómo los directivos del equipo, a quienes calificó de "ineptos", siguen al frente de la selección albiceleste.

“No veo películas de terror. No sé cómo los ineptos que siguen dirigiendo a Argentina creían que iban a ganar a Venezuela”, expresó el ex futbolista albiceleste sobre el partido que se disputó en el Wanda Metropolitano, reseñó Antena3.

La declaración la hizo luego de que el equipo al que entrena, Dorados de Sinaloa, venció a Juárez 1-0 en la tercera jornada del torneo Clausura en la división de ascenso del fútbol mexicano.

"Lo lamento porque me siento muy argentino, pero con la otra camada de jugadores, como Oscar Ruggeri, Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia; este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombré la tenemos tatuada, dimos la vida, para que venga Claudio Tapia que no tiene idea", se quejó el ganador de la copa del mundo en México 1986.

Calificó de mentiroso a Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: “Lo lamento por los jugadores que tienen que ir a poner la cara; la tienen que poner los dirigentes que están regalando el prestigio que alguna vez le dimos a la selección argentina”.

Con información de Antena3.