Maradona ofreció recompensa a quien denuncie al autor de su falsa muerte

Matías Morla, abogado de Diego Maradona, informó que el argentino está ofreciendo una recompensa a la persona que pueda aportar datos sobre el autor de los audios divulgados el martes en los que se anunciaba su muerte, reseñó El Clarín.

El abogado informó que la recompensa es de 300.000 pesos, además indicó que los datos deben ser certeros y precisos de la persona causante de la falsa noticia.

"Los médicos le dijeron que descanse, que no se quede al segundo tiempo del partido de Argentina con Nigeria, pero pedirle eso a Maradona es como pedirle a un hijo que no quiera a su madre. Para Diego la Selección es Doña Tota y nunca la va a dejar sola”, expresó Morla.

Esto en relación a la descompensación que sufrió Maradona este martes al final del partido en el que Argentina clasificó a los octavos del Mundial Rusia-2018

A continuación la transcipción de los audios:

Primer audio: "Hola, Mati. Bueno, ya sabés... ¿Te enteraste, no? No aguantó. Dio lo que pudo. Estamos en la clínica. Fue paro cardiorrespiratorio. Lo intentaron levantar. Intentaron con una inyección de adrenalina en el corazón. Intentaron un montón de vueltas y no hubo manera. Aún La Selección no lo sabe. Los jugadores saben que se lo llevaron en ambulancia, pero no saben más que eso".

Segundo audio: "Ahí se lo llevan Mati. (ruido de sirena de ambulancia)... Se lo están llevando ahora. Parece que lo trasladan a otra clínica. No entiendo cual es el motivo, pero te mantengo al tanto".

Tercer audio: "¿Qué hacés, Mati? Escuchame una cosa. Mirá que lo de Diego lo van a estar informando recién mañana. El hecho de que justo Argentina ganó hoy... Recién vino (Guillermo) Coppola. Mirá lo que es el puto destino (sic) que hoy se arregla con Guillermo y pasa lo que pasa. Pero lo van a estar informado recién mañana debido a que fue una decisión de la familia de Maradona. Por el tema de la clasificación de Argentina y para no ahogar la victoria. Acá es un quilombo. Yo tuve que salir a la puerta. Está llegando mucha gente. No sé como lo van a poder contener hasta mañana. pero no digas nada evidentemente. Ni a redacción ni a nadie... Solo comunicalo a gente de mucha confianza. Pero hasta mañana lo de Diego no lo van a avisar".