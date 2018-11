Maickel Melamed planea cruzar nadando el río Orinoco

Maickel Melamed, maratonista, motivador y psicoterapeuta venezolano, aseguró que desea cruzar el río Orinoco nadando.

“Esto es un desafío que nos vamos a poner entre todos. Entre todos vamos a inventarnos cómo vamos a hacerlo”, dijo Melamed en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy.

El maratonista detalló que el recorrido es de tres kilómetros y que la idea supone un riesgo para su vida.

"Yo creo que cruzar va a ser muy duro, pero ¿qué más duro de lo que se está viviendo todos los días en el mundo y aquí?", aseguró Melamed.

Melamed es reconocido por haber culminado los maratones de Nueva York, Berlín, Chicago, Tokio y Boston a pesar de una condición física que le disminuye el tono muscular y señaló que lo mejor que una persona puede hacer es "dar lo mejor de sí misma".

"Del agua, como un vientre materno, ojala renazca nuestro espíritu. Ahí veremos, pero si he de naufragar por qué no hacerlo acá y si he de renacer por qué no hacerlo en las profundidades de las venas de nuestra hermosa Venezuela", expresó el motivador.

“Aún no sabemos cómo será el cruce a nado del río Orinoco, esto es un desafío que nos pusimos entre todos” comenta @MaickelMelamed en #ShirleyConMaickelMelamed pic.twitter.com/njreLrFrNr — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) 5 de noviembre de 2018