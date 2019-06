De luto el fútbol español por trágica muerte de José Antonio Reyes

El futbolista José Antonio Reyes y un primo suyo, de 23 años de edad, fallecieron este sábado en un accidente de tráfico en la provincia de Sevilla, en el cual un tercer acompañante ha resultado herido grave con quemaduras del 60%.

Reyes, jugador del Extremadura pero con una trayectoria en el Sevilla, Real Madrid y Atlético de Madrid, entre otros, circulaba en un automóvil de alta gama a las 11:40 am por la autovía A.376, de Sevilla a Utrera, a su paso por el término municipal de Alcalá de Guadaira, cuando el vehículo se salió de la calzada en el kilómetro 17, en sentido a Utrera, y posteriormente resultó incendiado, informó el servicio de emergencias 112.

El operativo alertó a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que una vez en el lugar confirmaron el fallecimiento de dos personas a causa del accidente, y el tercer ocupante del vehículo fue trasladado a un centro hospitalario en estado grave, con quemaduras del 60%.

Al conocerse el suceso, el Sevilla FC remitió un mensaje en su cuenta de Twitter: "No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz".

El fallecimiento del jugador internacional ha causado un tremendo impacto y la conmoción es absoluta en el mundo deportivo. Compañeros, ex compañeros, futbolistas activos, clubes, instituciones futbolísticas, y desde otros deportes y ámbitos, rápidamente han expresado su pesar por el luctuoso hecho.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y también canterano del Sevilla que partió con rumbo al Santiago Bernabéu, asegura en su cuenta oficial de twitter que se encuentra "roto. Destrozado".

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado el aplazamiento de los siete partidos de la Liga 1/2/3 que debían disputarse este domingo, por el fallecimiento de Reyes.

El Ayuntamiento de Utrera ha decretado dos días de luto y sus banderas lucirán a media asta y ha destacado que Reyes "ha sido una persona muy querida" en esta localidad, a la que llevó "siempre por bandera".

El alcalde de Utrera, José María Villalobos, ha indicado que se sentía "consternado por esta triste noticia, se ha ido la vida de una persona todavía joven y con familia".

Falleció tercer acompañante. Juan Manuel Calderón, primo de José Antonio Reyes, que resultó herido grave en el accidente de tráfico en el que esta mañana falleció el futbolista utrerano, ha muerto en el hospital al que fue trasladado con quemaduras en el 60% en su cuerpo.

La muerte del primo de Reyes fue confirmada por el Sevilla FC, que en su cuenta de Twitter hizo "extensibles las condolencias a la familia por el fallecimiento de Jonathan Reyes y Juan Manuel Calderón, primos de José Antonio, en el propio accidente".

Algunas reacciones. El Real Madrid ha expresado "una profunda consternación y tristeza por el fallecimiento del que fuera jugador de nuestro club, José Antonio Reyes", afirmó el club en redes sociales.

"El Real Madrid quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Reyes, a los que se une en el inmenso dolor por su pérdida. Asimismo, "hace extensivas sus condolencias a su actual club, el Extremadura", añade el club madrileño.

El entrenador Rafa Benítez, presente este sábado en Madrid con motivo de la final de la Liga de Campeones, mostró su consternación por el fallecimiento del futbolista Reyes este sábado en un accidente de tráfico en Sevilla y dijo que acompaña en el sentimiento a su familia. "Me acaban de dar la noticia ahora y lo único que puedo hacer es acompañar en el sentimiento a su familia", manifestó el actual entrenador del Newcastle inglés, ex técnico del Liverpool con el que ganó la Liga de Campeones en 2005, entre otros clubes. "Yo no le conocía personalmente de estar con él, sí de jugar contra su equipo, lo único que puedo hacer es acompañar en el sentimiento a su familia", añadió Benítez, presente en la zona de medios de la Plaza de la Villa de Madrid ubicada por el Banco Santander con motivo de la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Tottenham en el estadio Metropolitano.

El francés Thierry Henry, que formó pareja en el ataque del Arsenal junto con José Antonio Reyes, ha señalado en las redes sociales que se encontraba "devastado" tras conocer la noticia del fallecimiento del jugador español en un accidente de tráfico. "Estoy devastado al escuchar las tristes noticias sobre José Antonio Reyes", dijo Henry. "Maravilloso jugador, magnífico compañero de equipo y ser humano excepcional. Deseo que su familia y sus amigos continúen teniendo la fuerza y el coraje para superar este momento difícil", añadió.