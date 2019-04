Luis Manuel Seijas: Insultarme por ser venezolano demuestra ignorancia

Luis Manuel Seijas, mediocampista venezolano del equipo Independiente de Santa Fe de Colombia, expresó este domingo su molestia por los insultos que recibió de Cristian Palomeque, jugador de Equidad.

“Que se metan conmigo, que me digan lo que sea, pero que me vengan a decir ‘venezolano de mierda’ demuestra tanta ignorancia que, de verdad, me da lástima. Si yo me metiera con su raza aquí se arma un problema”, dijo Seijas al finalizar el partido de este sábado.

El capitán de Independiente dijo que está agradecido con Colombia por la forma en la que ha ayudado a los migrantes venezolanos, pero destacó que Palomeque debería tener más educación.

El marcador final del encuentro fue 1-1. Seijas anotó el gol del empate en los últimos minutos del partido.