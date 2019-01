Luis Arroyo: Me botaron de Meridiano por hablar de las protestas en el país

El periodista deportivo Luis Arroyo denunció este viernes que fue despedido del canal Meridiano Televisión, donde se desempeñaba como ancla de la emisión meridiana del noticiero, por hacer mención a las protestas realizadas por la oposición el 23 de enero.

“Me botaron de Meridiano Televisión porque usé su pantalla para hablar de lo que pasaba en el país, que fue lo que ocasionó que Leones del Caracas no quisiera jugar el día miércoles”, indicó el periodista en un video publicado en Instagram.

El comunicador afirmó no tener remordimientos pese a que su decisión ocasionara su despido de la planta televisiva.

“De esta forma terminó el ciclo en Meridiano TV. No me arrepiento de lo que hice, lo realicé porque me nació”, afirmó.