Los venezolanos de los Rockies anhelan la mejoría del país

Hace tiempo que los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre Venezuela. La grave crisis política, económica y social por la cual atraviesa la nación no le es ajena a nadie. Muchas son las voces que claman un cambio de inmediato en un país que ha sido maltratado los últimos 20 años por un pequeño y selecto grupo que aún no entiende que su tiempo terminó.

Y uno de los grupos que con más fuerza ha alzado su voz es el de los deportistas, en especial los peloteros que hacen vida en el beisbol organizado.

Por estos días en el complejo primaveral de los Rockies de Colorado, ubicado en Scottsdale, Arizona, todo es alegría. Renovaron al antesalista Nolan Arenado por ocho campañas, le extendieron el contrato a su manager Bud Black por las próximas tres campañas y el cuerpo de abridores pone a soñar al equipo con llegar hasta el Clásico de Otoño.

Pero hay cuatro jugadores que cada mañana le dedica un tiempo a la pelota y otro a orar por su país. Se trata de los lanzadores venezolanos y abridores Germán Márquez y Antonio Senzatela, el relevista Jesús Tinoco y el jardinero Yonathan Daza.

"Es realmente triste ver que todo está mal. A pesar de ello, el tiempo que estuve allá con mi familia durante la temporada muerta lo disfruté, dijo Márquez al diario Denver Post. Mi esperanza es que todas las cosas cambien para bien", afirmó uno de los referentes del pitcheo de los rocallosos y quien la zafra pasada ganó 14 juegos.

Al igual que muchos de sus compatriotas, Márquez tiene familia en Venezuela. Su caso se extiende a su esposa y su pequeño hijo, quien nació el pasado verano y aún no tienen visa. El serpentinero espera contar pronto con la presencia de ambos.

Daza, en tanto, también lamenta la crítica situación del país, pero se reconforta día a día en las palabras de sus familiares más cercanos.

"Trato de no pensar en lo que sucede en mí país, aunque admito que es muy duro. Mi mamá me dice que no me preocupe y que me enfoque en jugar duro", suelta Daza, uno de los prospectos de la organización y que jugó en la pelota invernal con los Tiburores de La Guaira.

"El orgullo nacional es una de las cosas que me motiva a hacer lo que estoy haciendo", afirmó el outfielder. “Quiero seguir trabajando duro porque la gente allá está luchando. Son el tipo de personas a las que quiero ayudar en el futuro. Son mi motivación ".