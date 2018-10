Leydy García, la revelación del ciclismo de montaña en Venezuela

Leydy García, ciclista de montaña, nació en el estado Táchira y comenzó desde temprana edad a practicar deportes que le sirvieron como aprendizaje para obtener disciplina.

García estudió Ingeniería Mecánica, en la Universidad Simón Bolívar y durante su carrera fue reclutada por un equipo de waterpolo y fútbol de sala. Al finalizar su época de estudios, la vida de la deportista cambió.

“Mi hermano había practicado Down Hill a nivel competitivo y admiraba su participación en las competencias. Su bicicleta colgaba en la pared del cuarto como un trofeo, estaba llena de polvo y yo me pregunté por qué no desempolvarla. Mi hermano me la regaló y recuerdo que el primer uso que le di fue en el circuito de montaña de la Universidad Simón Bolívar. Intenté tomar la primera subida inclinada de ese circuito y no pude ni avanzar un metro”, relató García.

La disciplina rindió frutos

La ciclista manifestó su agradecimiento a su entrenador personal, Gregorio Deyon, con quien cumplía horarios sacrificados de entrenamiento. “Mi rutina de entrenamiento era martes y jueves a las 5:00 am en los Próceres para hacer trabajos específicos con la bicicleta de ruta. Lunes, miércoles y viernes eran trabajos con la bici de montaña, dos veces por semana era hacer crossfit, sábado y domingo me tocaba rodar entre 100 y 120 kms en la de ruta”, explicó.

Sus logros más destacados son:

1er Marathon Bike 2009, Suruguapo, Guanare. Cat. Elite, 1er Lugar.

1er Specialized Bike Marathon, 2010, Guanare. Cat Elite, 2do Lugar

Copa Grillo Bike, 2010, Miranda. Cat. Elite, 1er Lugar.

1era Válida Vargas, 2010. Vargas. Cat. Elite, 2do lugar.

1er Válida Puro Asfalto 2010, 31 Enero. Caracas, Miranda. Cat. Elite, 1er Lugar.

Crono Escalda Cervelo, Loma de Niquel, Miranda 2010. Miranda. Cat. Elite, 1er Lugar.

Carrera de MTB, La Siria, Miranda, mayo 2010. Cat. Elite, 1er Lugar.

Carrera el Guapo MTB, El Guapo, Miranda, 2010. Cat. Elite, 1er Lugar.

2do Fun Race bike 2010, Falcon. Cat. Elite, 1er Lugar.

Reto a los Pualinos, Mirada, 2010. Cat. Elite, 1er Lugar.

Los resultados más importantes que ha obtenido en las competencias internacionales son:

Absa Cape Epic 2009, Marzo. South Africa. Cat. Mixed. 19no lugar.

Spring Garden Circuit Road Race, 12 Julio, 2009, Barbados. 1er Lugar.

Organ Grinder, Canmore, Canadá, 2015. Cat. Elite, 2do Lugar.

Alberta Cup, Canmore, MTB Festival 2015. Cat. Masters, 3er Lugar.

Satly Dog 2015, 10 de Mayo. Salmon Arm. Cat. Team, 3r Lugar.

"Cuando estoy sobre la bicicleta siempre tengo algo que admirar como una hermosa colina, o siempre tengo alguien con quien reír o saludar. Definitivamente con las personas que estás rodando, compartes una pasión en común y es más sencillo entender las emociones de esas personas”, dijo.

Sus planes a futuro con este deporte de aventuras es dedicar su tiempo a las mujeres y niños que deseen iniciarse en esta disciplina. “Mi idea es impartir talleres de mecánica de bicicleta a mujeres que se sientan en la necesidad de ser autosuficientes cuando se encuentren con algún problema mecánico y, por otro, servir como entrenadora personal de ciclismo de ruta y montaña sobre todo a mujeres y niños”, concluyó.

