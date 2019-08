Lesión de Ibargüen le abre el camino a Yulimar Rojas

Venezolanos y colombianos aficionados al deporte esperaban con ansias este viernes para presenciar el particular duelo entre Yulimar Rojas y Caterine Ibargüen en el triple salto de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que se disputará a partir de las 6:50 pm, hora venezolana. No obstante, dicho enfrenamiento tendrá que realizarse en otra competencia, ya que la colombiana no estará en la prueba.

Ibargüen, actual campeona olímpica de la disciplina, estará apartada de la competencia por una lesión que incluso le hace peligrar su participación del próximo Mundial de Atletismo, según anunció su entrenador, Ubaldo Duany.

El técnico indicó que el pie izquierdo de la atleta sufre de un “fascitis plantar”, que amenaza su presencia en Doha, donde se disputará la cita mundial entre septiembre y octubre próximos. Sin embargo, el mismo Duany sorprendió a los periodistas al indicar que hace dos semanas ambos decidieron que Ibargüen no participaría en el triple salto en Lima.

La colombiana venía de participar el martes en el salto largo, donde quedó de quinta al saltar 6,54 metros, muy detrás de la ganadora de la medalla de oro Chantel Malone, de Islas Vírgenes Británicas, con marca de 6,68 metros. Tras su actuación, la misma atleta dejó duda para su actuación en el triple salto.

"No se consiguió el objetivo pero termino tranquila. Colombia sabe que doy lo mejor de mí en cada instante, sin importar los problemas físicos. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, tengo que esperar el parte médico para ver si me presentaré al salto triple", había indicado al finalizar la prueba a los medios de comunicación.

Ante estas declaraciones, el mismo preparador cubano indicó que estaba descartada para el viernes, debido a una lesión que viene afectándola desde el pasado 12 de julio en Mónaco, por la Liga de Diamante.

La fascitis plantar es una inflamación del tejido elástico que cubre la planta del pie, y no se puede determinar cuánto tiempo puede durar. Por lo tanto se desconoce cuándo volverá la neogranadina a las pistas.

Mientras tanto, este infortunado inconveniente deja la vía libre para que la venezolana Yulimar Rojas se cuelgue la medalla de oro en la final del viernes, ya que junto a Ibargüen (ganadora en Toronto 2015 y Guadalajara 2011) era la favorita para subir a lo más alto del podio. La caraqueña quiere hacer valer la gran temporada que ha tenido en la Liga de Diamante, donde venció a su archirrival en más de una oportunidad.