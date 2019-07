La larense que lanzará sin complejos y luchará por el metal de oro

Nacida en Barquisimeto, estado Lara, el 2 de julio de 1986, Rosa Rodríguez es la mejor representante del lanzamiento de martillo que tiene el país y es una de las atletas que más promete en los Juegos Panamericanos Lima 2019, que iniciarán este viernes y culminarán el domingo 11 de agosto próximo.

La deportista de 33 años de edad lleva más de dos décadas dedicada al lanzamiento de martillo, una disciplina que empezó a practicar casi por casualidad, ya que también se entrenó en el lanzamiento de bala y jabalina. “Toda la vida me ha gustado el deporte y una vez fueron a mi escuela y me vieron correr. Es algo extraño, porque comencé corriendo y a los lanzadores no nos gusta correr mucho”, había indicado entre risas Rodríguez en una entrevista a Efe, a quien confesó haberse interesado por la disciplina al ver a una chica lanzar el martillo.

Una decisión inteligente que la llevaría a conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, con un lanzamiento de 71,61 metros, registro que superó la marca de la estadounidense Amber Campbell, para con un 71,22 m quedarse con la presea de plata. Aunque obtuvo el título del evento, la venezolana no había quedado conforme con su marca, debido a que en los últimos meses había realizado lanzamientos por encima de los 72 metros.

La atleta, antes de la cita de Toronto, había alcanzado los primeros lugares en los Juegos Bolivarianos y Juegos Suramericanos, así como la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010.

Posterior a la cita en suelo canadiense, Rosa Rodríguez se concentró en los Juegos Olímpicos Río 2016 donde, para sorpresa de muchos y orgullo para otros, alcanzó la final del evento al superar por 41 centímetros la marca mínima de 72,00 metros e ingresar en las batallas por las medallas.

El registro de 72,41 metros quedó en segunda posición del Grupo A, solo superada por la polaca Anita Wlodarczyk, plata en los Juegos de Londres 2012 y oro en los Mundiales de Berlín 2009 y Pekín 2015.

Eliminada. No obstante, la larense no pudo mejorar el lanzamiento en la instancia decisiva y quedó eliminada y en la décima casilla con un flojo registro de 67,94 metros. En otro intento no hizo más que empeorar, ya que obtuvo un 66.87 m, muy inferior a los 82,29 metros de Wlodarczyk, quien se quedó con la dorada.

La venezolana mejoró con un 69.26, pero no fue suficiente para desbancar los 70.20 de Amber Campbell, quien se ubicó por el último puesto y le impidió a la criolla y al menos llevarse el pergamino.

El podio lo completaron Wenxiu Zhang de China (76.75) y Sophie Hitchoc de Gran Bretaña (74.54) y Rodríguez, con 73.64 metros, se ubicó como la mejor latinoamericana en el lanzamiento de martillo en Río 2016.

Vuelve a la carga. Pero fiel a su espíritu, Rosa Rodríguez no se rendiría y seguiría entrenando fuerte y conquistaría la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 al lograr una marca de 67,91 metros en su cuarto intento.

"Yo creo que la clave para ganar fue el enfoque que he traído desde hace un tiempo y el entrenamiento que he estado haciendo en Barranquilla. El nivel estuvo bastante bueno, yo creo que si hubiese estado un poquito más alto yo hubiese obtenido un registro un poco mejor", exclamó hace tres años luego de subir a lo alto del podio.

Por ello sus planes inmediatos fueron viajar a Europa a entrenarse, no solo pensando en Lima 2019, sino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde espera cumplir su mayor anhelo de ser campeona olímpica. Allí seguramente se encontrará con Wlodarczyk, su mayor contrincante y que ostenta el récord mundial de la especialidad con el 82,29 metros, registro con el que brilló en tierras brasileñas.