Kylian Mbappe dio el triunfo al París Saint Germain

Un doblete de Kylian Mbappe en el tramo final propició la remontada en Guingamp del París Saint Germain (1-3), en el encuentro de la segunda jornada de la Ligue 1 de Francia.

Padeció una visita complicada el conjunto de Thomas Tuchel, que dejó a Mbappe como suplente en favor de Timothy Weah a pesar de que sigue sin poder contar con el uruguayo Edinson Cavani, todavía lesionado.

El choque se le puso cuesta arriba al campeón francés cuando a los veinte minutos Nolan Roux aprovechó un pase de Marcus Reggis Coco dentro del área para batir al italiano Gianluigi Buffon.

Seis minutos más tarde el Guingamp anotó el segundo. Pero el árbitro recurrió al VAR y señaló una falta de Nicolas Benezet y el tanto no subió al marcador. En la segunda parte todo cambió. Tuchel no esperó y dio entrada a Mbappe en lugar de Weah. El París Saint Germain logró el empate de penalti. Una falta cometida dentro del área por Jordan Ikoko a Neymar llevó la pelota a los once metros. Desde allí efectuó el tiro el brasileño, que estableció el empate. La resistencia del Guingamp decayó en el tramo final y el campeón lo aprovechó. Especialmente Mbappe, que marcó el segundo y el tercero. Primero culminó un buen pase de Ángel Di María, en el 82.

Después, en el 90 recibió la pelota de Neymar, se adentró en el área y suavemente elevó la pelota por encima del meta Karl-Johan Johnsson.

Lewandowski en Alemania. Un gol del polaco Robert Lewandowski a 18 minutos del final proporcionó la victoria al Bayern Múnich ante el Drochtersen Assel, de categoría regional, y la clasificación del conjunto de Niko Kovac para los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania.

El preparador croata no hizo demasiadas concesiones en el equipo titular que saltó al estadio Kehdinger de Drochtersen. Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Javi Martínez, Thiago Alcántara, Thomas Muller, Robben, Ribery y Lewandowski.