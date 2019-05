Knockout de MMA se volvió viral en las redes sociales

El peleador estadounidense de artes marciales mixtas Raymond Daniels le propinó a su contrincante Wilker Barrios un knockout que se hizo viral este fin de semana en las redes sociales.

Daniels puso fuera de combate a Barrios a los 4 minutos y 36 segundos, y ratificó la supremacía como campeón peso welter de Bellator Kickboxing.

En el video de la pelea se observa cómo Barrios cae en la lona y queda paralizado luego de un derechazo de The Real Deal, que celebró su victoria dándole la espalda.

The Real Deal era un oficial de policía del departamento de Long Beach cuando cumplió 21 años de edad, y luego de siete años de servicio decidió dejar ese oficio para enfocarse en su carrera deportiva. en las artes marciales mixtas.

