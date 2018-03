Karl Fow fue el primer latino en culminar la competencia extrema American Ninja Warrior, en Las Vegas, Nevada.

Fow, de origen venezolano, compitió con participantes de Estados Unidos y de distintos países. “He sido el primer latino en la historia de American Ninja Warrior USA vs The World en completar el Stage 1 de la final, en Las Vegas”, escribió en Twitter.

El año pasado Fow participó en el programa sin obtener éxito. Explicó que la crisis que atraviesa el país fue una de sus motivaciones para alcanzar la victoria.

“La verdad me siento emocionado porque sabía que podía hacerlo. Durante estos días me he estado preparando, incluso antes de llegar aquí. El apoyo de mi familia ha sido grande. A pesar de que estoy compitiendo contra Estados Unidos, Asia y Europa, que son atletas muy fuertes, soy la maquina Kart Fow”, dijo al concluir la competencia.