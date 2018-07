La Juventus presentó a Cristiano como nuevo integrante del equipo

La Juventus publicó este lunes en Twitter un video de la presentación de Cristiano Ronaldo a las instalaciones del equipo de fútbol en Turín, Italia.

En el video se observa la llegada del nuevo integrante del equipo y la ovación de cientos de fanáticos que asistieron a la presentación.

Cristiano jugó durante nueve años para el Real Madrid y el pasado 10 de julio el equipo lo vendió a la Juventus por una suma de 112.000.000 de euros.

En la presentación, Cristiano conoció a varios de sus nuevos compañeros y realizó una serie de pruebas físicas para demostrar sus condiciones.

"Es hora de que Cristiano conozca a sus nuevos compañeros de equipo", publicó la Juventus.

Time for @Cristiano to meet his new teammates! ����#CR7DAY pic.twitter.com/BCMCZen2aO