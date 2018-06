Julen Lopetegui designado como nuevo entrenador del Real Madrid

Julen Lopetegui, actual seleccionador español de fútbol, será el nuevo entrenador del Real Madrid para las tres próximas temporadas, de acuerdo con lo anunciado por el club madridista.

“El Real Madrid C. F. comunicó que Julen Lopetegui será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas”, se recoge en un comunicado donde se especifica que “se incorporará al club tras la participación de la selección española en el Mundial, después de dos años al frente del equipo nacional”.

Lopetegui, que se encuentra al frente de la selección española para la disputa de la Copa del Mundo que comenzará mañana, sustituye en el cargo de entrenador del Real Madrid al francés Zinedine Zidane, que dejó el puesto el 31 de mayo tras la conquista de la Liga de Campeones.

El técnico vasco, nacido el 28 de agosto de 1966, jugó como guardameta en el Real Madrid, donde fue fichado en 1985 para el filial Castilla, en el que estuvo tres campañas. Tras un año de cesión a Las Palmas, llegó a la primera plantilla merengue en 1989, donde estuvo hasta junio de 1991. De ahí pasó al Logroñés (1991-94), Barcelona (1994-97) y Rayo Vallecano (1997-2002). Como entrenador, dirigió al Rayo Vallecano (2003-04), Real Madrid Castilla (2008-09), las selecciones españolas sub 19 (2010-2012), sub 20 (2011-2013) y sub 21 (2012-2014), el Porto (2014-2016) y la selección absoluta española.

Con el combinado nacional español había ampliado su contrato hasta después de la Eurocopa 2020. En su palmarés figuran, como jugador, una liga (1989-90), tres Supercopas de España (1990, 1994 y 1996) y una Copa el Rey (1996-1997). Y, como entrenador, un Europeo sub19 y sub 21.

El seleccionador español suma dos años sin derrota al frente del equipo nacional, con 20 partidos dirigidos, 14 victorias, 6 empates, 61 goles a favor y 13 en contra, a falta del Mundial 2018, que será su despedida de la Roja rumbo a un nuevo desafío en el Real Madrid.