Jugar fútbol en Venezuela en tiempos de crisis

Hace una semana arreciaron las críticas. Ya se habían dejado sentir protestas desde el primer apagón nacional, cuando los jugadores del Caracas FC y Zulia FC decidieron caminar por toda la cancha sin competir por el balón para mostrar su inconformidad con la negativa de suspender la jornada.

La semana pasada sucedieron dos cosas que reafirmaron el malestar. Una falla eléctrica en pleno partido de la Copa Libertadores en Cabudare dejó en evidencia la incapacidad para asegurar las condiciones mínimas para jugar.

Y en Puerto La Cruz los profesionales de Estudiantes de Caracas y Deportivo Anzoátegui tuvieron que usar sus celulares para alumbrarse y poder cambiarse, ante la falta de energía eléctrica en los vestidores del estadio.

¿Se debe seguir jugando fútbol en medio de la crisis? Hay quienes tienen muy claro el panorama.

“Cuando se habla de jugar fútbol en estas condiciones hay dos lecturas y hay que diferenciar la práctica amateur, que es necesaria por la naturaleza catártica del deporte. Sin embargo, el profesional es otra cosa”, dijo Tony Carrasco, que aspiró a la presidencia de la FVF.

“El jugador debe tener condiciones garantizadas de integridad, seguridad y comodidad”, afirmó. Cree que como cada estado vive situaciones particulares, tal vez los responsables deben reunirse para concentrar la acción en la zona que ofrezca las mejores condiciones.

“Cada estado y cada club atraviesa situaciones diferentes y por eso la FVF debe hacer un análisis de cada jornada y determinar qué ciudades tienen las condiciones para cumplir la logística. Tal como han estado las cosas en el país las últimas semanas, parecería que debieron suspender algunas jornadas, incluso hubo protestas de jugadores que se negaron a continuar con los partidos”, recordó Carrasco.

En su opinión, debió y debe haber más presión para suspender las jornadas hasta que puedan garantizarse las condiciones mínimas necesarias. Entiende, no obstante, que hay otros intereses que dificultan la decisión.

“Si no están dadas las condiciones para jugar lo prudente es suspender, pero aquí entran una serie de intereses, porque la parte gubernamental está inmersa en todo esto. Pedro Infante es ministro de Deportes y también es directivo de la FVF, y sabemos que siempre apostará por que se juegue y por mostrar normalidad. En este sentido, la FVF es un apéndice del gobierno. También sabemos que hay muchos equipos que pertenecen a gobiernos regionales”, indicó.

Carrasco también apuntó a otro factor: “La Asociación de Futbolistas parece haberle vendido su alma al diablo, y no es un gremio sino una comparsa. Esto deja a los jugadores completamente desasistidos”.

¿Qué hacer entonces? Carrasco cree que la solución está en manos de varios actores.

“La asociación debe asumir su función y defender a los jugadores, más allá de una carta; hacer presión para parar las jornadas. La Liga y la TV, que también presionan para jugar porque hay un contrato y mucho dinero de por medio, deben entender que estamos en crisis y que los jugadores no son los únicos afectados, por algo ha disminuido considerablemente la asistencia a los estadios, sobre todo por los traslados”, añadió.

Hablan los jugadores

Un jugador profesional que pidió no ser identificado hizo el dibujo completo: “A las dificultades que todos conocemos para viajar en el país, sea por avión o por carretera, se suman ahora los cortes de luz. Cambiarse en un camerino a oscuras o con las luces de los celulares. Sin agua; muchas veces sales sin bañarte de los camerinos”.

Pero eso no es lo único que inquieta a los jugadores profesionales, que comparten la misma angustia cotidiana del ciudadano común.

“La semana previa a los partidos no duermes bien por los cortes de luz; muchas veces no te alimentas como debe ser, porque no consigues qué comer o por el simple hecho de que a los equipos se les dificulta pagarle al jugador”, agregó.

Esas situaciones tienen consecuencias en el espectáculo y afectan el rendimiento y la salud del futbolista.

“En vez de descansar después de entrenar para mantenerte en óptimas condiciones, debes pasar gran parte del día buscando los alimentos, ya que muchos no los consigues. Todo esto disminuye el rendimiento del futbolista y, por ende, el espectáculo no va a estar a la altura de lo que quiere el fanático, y nuestro amado fútbol nacional irá en retroceso”, lamentó.

Este profesional fue enfático en su opinión sobre la decisión que debe tomarse: “En estos momentos de crisis los condiciones no están dadas para realizar un partido de fútbol”.