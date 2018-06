Juegos Suramericanos: Venezuela alzó 11 medallas en halterofilia

Un total de 11 medallas, cuatro de ellas de oro, fue el saldo que arrojó la participación de la selección venezolana de levantamiento de pesas en los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia.

Después de la natación, que conquistó 17 medallas, la halterofilia es la disciplina que más metales ha aportado para Venezuela, que se ubica en el tercer lugar del medallero con 70 preseas.

El jueves, en la última jornada de competencia para los pesistas, el campeón panamericano Jesús "El Trompo" González (+105 kg) se llevó el oro con 385 kilos, y Yaniuska Espinoza (+90 kg) lo hizo con 255 kilos. Previamente, Julio Mayora (64 kg) y Jeyson Arias (94 kg) se habían llevado la dorada con 325 y 363 kilos, respectivamente.

"Tengo pequeñas fallas técnicas que debo trabajar, pero me siento más madura, con más hambre de victoria, y eso es lo que me va a ayudar a mejorar a perseguir el rendimiento que me puede llevar a conseguir una medalla en Tokio 2020", dijo Espinoza a los medios venezolanos.

En el renglón de preseas de plata, figuró Keidomar Vallenila (85 kg) con 360 kilos, Yusleidy Figueroa (63 kg) con 220 kilogramos y Miruffay Jaramillo con 218 kilos, quien perdió ante Espinoza en los +90 kilos.

"Venezuela tiene con qué. Fue un privilegio compartir podio con Yaniuska, porque eso nos demuestra que han valido la pena todos los esfuerzos que hemos hecho en los entrenamientos", añadió.

El tercer lugar del podio se logró en tres ocasiones, con las preseas de bronce obtenidas por Naryury Pérez (90 kg) y su registro de 233 kilos, Renzo Balza ( 77 kg) con 328 kilos, Karen Fernández (53 kg) y su alzamiento de 179 kilogramos y Dayana Chirinos (75 kg) con 231 kilos.

Además de la natación y la halterofilia, el esgrima criollo ha conquistado 11 medallas, con posibilidad de sumar otra en la tarde, karate y judo otras nueve preseas y bowling cuatro, de las cuales tres fueron de oro.