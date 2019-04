Judo venezolano se alista para los Panamericanos

Acaban de celebrar buenos resultados en el Grand Prix de Antalya, en Turquía, pero el judo venezolano no tiene descanso.

Dentro de un par de semanas volverá a la acción en Lima para disputar el Campeonato Panamericano Adulto.

Del 23 al 29 de abril la selección nacional competirá en la capital peruana en busca de sumar más clasificados a los Juegos Panamericanos, la penúltima parada del ciclo olímpico a Tokio 2020 que también será en Lima.

Para Rodríguez, bolivarense de 22 años de edad y con experiencia olímpica en Río 2016, los Juegos Panamericanos son su principal objetivo competitivo este año.

“Además de mejorar la clasificación en el ranking mundial, estoy enfocada en alcanzar un buen resultado en la cita de Lima. Quiero la medalla de oro. Sin duda alguna el estar en Japón me ha servido muchísimo, he mejorado mucho mi técnica y he desarrollado una mayor resistencia, seguridad y confianza”, dijo en una entrevista reciente.

Hasta ahora, hay ocho judocas con el boleto asegurado, pero en la Federación Venezolana de Judo esperarán el evento de fin de mes para completar el equipo.

En Antalya Elvismar Rodríguez se colgó la medalla de bronce en los -70 kilogramos y Anriquelis Barrios fue quinta en -63 kilogramos.

Sin contar los cuatro boxeadores que aseguraron su boleto el fin de semana en Managua, Venezuela tiene 226 atletas con la clasificación asegurada a los Juegos Panamericanos.