José Visconti: el mago del periodismo que se fue un Día de Reyes

Cuando José Visconti pisó por vez primera la redacción de El Nacional, creo recordar que a principios de la decada de 1970 (la situación política nacional, de guerrillas urbanas y rurales, de confrontaciones verbales gobierno-oposición en el Parlamento, era ciertamente turbulenta), sería acaso un muchacho-hombre de 23 a 25 años, desenvuelto y rebosante de vitalidad, amo y señor de una sonrisa que distendía generosamente sus labios, sonrisa contagiosa que le hacía “caer bien” de inmediato a los demás y que, literalmente, cubría un rubicundo rostro en el que los achinados ojos semejaban ser diminutas y nerviosas culebrillas que se movían sin cesar, escudriñando a quienes tenía cerca.

Un par de días antes José había sido llamado por Heberto Castro Pimentel, a la sazón segundo en orden jerárquico en la Sección de Deportes, que comandaba Abelardo Raidi desde la creación del diario situado entonces en Puerto Escondido, en pleno centro de Caracas, a corta distancia de la plaza Miranda y del desaparecido cine Metropolitano.

Tenía abierta la posibilidad de reemplazar como redactor de fútbol, especialmente, a un bilbaíno más bien adusto y buena gente, de parco hablar y a quien costaba sacarle una sonrisa- todo lo contrario de quien venía a intentar sustituirle- llegado a estos predios desde España con seguridad aventado por la Guerra Civil que llevó a Francisco Franco al poder en 1936, y quien cubría la fuente del fútbol: Pepe Polo. Su potencial reemplazante era redactor de la disciplina y de otras más en un diario ya inexistente, La Verdad. Unos cinco años antes se había graduado en la escuela de Comunicación Social de la UCV, donde empezó a cursar la carrera a los 20 años de edad.

Al irse Polo de regreso a su tierra natal, Heberto Castro, un maracucho jodedor, vocinglero y simpáticamente mordaz y grosero, formador de periodistas (quien escribe entre ellos) y perspicaz profesional, como pocos he conocido, había pedido a todos que le diéramos una mano en la búsqueda de un periodista joven y que “sepa escribir, porque no son todos los que están…” Le hablamos de “un carajito de La Verdad. Lo hace bien, bastante bien, y a lo mejor, Heberto, sirve para tomar el puesto de Polo”, le dijimos Rubén y yo, si la memoria no me hace trampa.

Poco tiempo después José estaba sentado en su escritorio con la máquina manual Underwood (ni soñar entonces con teclado de computadora, menos de Internet: todo era notas a bolígrafo como ayuda-memoria) y tecleando sin parar, como un poseso y de quien Rubén decía que parecía un novillero con hambre de toro. Y eso era, en efecto, un novillero del periodismo que producía cuartillas incesante y excelentemente redactadas. La mayoría de ellas de fútbol, pero también de la marcha del IND, de entrevistas a dirigentes y atletas con una que otra nota de opinión…

Entretanto, se había adueñado de las simpatías y del cariño de todos por su colosal don de gente; por su humor imparable e insaciable que nos hacía gozar a todos en la redacción, con chistes llenos de picardía y bien contados; con una broma para aquél o para este otro; con imitaciones de voces y de gestos de jefes y de personajes como Ezequiel “Moquillo” Díaz Silva, redactor de Sucesos o del severo jefe de talleres, Mario Delfín Becerra, y del no menos severo Guillermo Tell Troconis o bien de un fotógrafo enamoradizo. Quizás ningún otro periodista del diario de Puerto Escondido de aquella época de oro y añorada llegó a ser tan popular y tan querido como ese José Visconti a quien procuré dibujar y a quien hoy lloramos por su inesperado viaje a terrenos del Señor, de quien fue un acólito de toda la vida y para quien quiso hacerse sacerdote, a fin de regar su bondad y su legado, tal como lo hizo siempre en su condición de seglar.

En El Nacional compartimos algo así como una década de afanes, de muchos buenos y pocos malos ratos. Un día cualquiera, intempestivamente, lío sus bártulos (libros, recortes, notas, libretas de apuntes, bolígrafos) y se fue en procura de otros aires.

A fe que los consiguió. El país llegaría pronto a conocerle más que a cualquier otro de aquella generación de redactores deportivos, en otras muchas facetas profesionales, tales la de locutor en canales de televisión; por sus chispeantes frases de “A sacarla de jonrón”, “mis deportivísimos amigos”, “los gloriosos Leones del Caracas”, repetidas por muchos que le conocían solo por la TV y por la radio.

Todos sus logros profesionales fueron ganados a pulso y por el impulso de su desbordante personalidad y por su inmaculada idoneidad profesional, probada en medios impresos y audiovisuales (El Universal, El Diario de Caracas, La Verdad, Meridiano TV, Radio Caracas-TV y RCR, Radio Capital, entre otros) y en las aulas en que repartió sus conocimientos en la forja de jóvenes periodistas.

Digo de él, de José Visconti, que tuvo la dicha de vivir a plenitud sus 70 años, con franco temor al ocio. Le vi la última vez, hace unos meses, creo que en abril, cuando le visité en el Hospital Militar Luis Arvelo en el que se reponía de un ACV. El Día de Reyes su luz se apagó físicamente, para consternación de su esposa y también periodista, María Cristina País, de sus dos hijos Armando y Claudio- a quienes remito mis condolencias- , de sus miles de amigos y de casi todo un país, que le quiso, admiró y respetó.

Por su nada usual sensibilidad y generoso amor por sus semejantes hoy lo despido como lo que fue: un personaje que parecía salido de unos versos de Andrés Eloy, porque fue bajo ese patrón de conducta que vivió sus 7 décadas nuestro querido “curita” Visconti, casi que diciéndole a todos, sonriente siempre y alegre: “Por mí ni un odio, hijos míos,/ ni un solo rencor./ Por mí, no derramar ni la sangre que cabe en un colibrí”.

Descansa en paz, hermano-amigo.