Jorge Sampaoli seguirá al mando de Argentina

Nueve días después de la eliminación de la selección argentina del Mundial Rusia 2018, Jorge Sampaoli -todavía entrenador de Argentina- estuvo reunido con Claudio “Chiqui” Tapia y Daniel Angelici -presidente y vicepresidente de AFA- en el predio que el ente regulador del fútbol tiene en Ezeiza.

“Fue una reunión muy interesante", dijeron desde el entorno del DT. Por ahora, todo sigue igual: Sampaoli continúa en el cargo y también se hará cargo del Sub 20 en el torneo que se disputará a fin de mes.

Según el diario La Nación de Argentina, fue una reunión informativa. Los dirigentes no le pidieron que renuncie, sino que primero escucharon a Sampaoli, quien sigue creyendo en su continuidad. Hablaron varios temas: de la selección mayor, del Sub 20 y de las cosas que se deben mejorar. Además, el entrenador les reiteró que su deseo de seguir no es por una cuestión económica. Incluso, les aclaró que, en caso de que no quieran que continúe, no reclamará el pago de los cinco años de contrato.