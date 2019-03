Jonrones venezolanos en el festival de batazos entre Marlins y Astros

En los juegos de exhibición de las Grandes Ligas lo que menos suele importarle a los managers son las victorias. La competitividad de esta instancia previa al inicio de temporada no es primordial, o al menos eso se cree, pero este jueves los Marlins de Miami y los Astros de Houston se batieron en un duelo a muerte en el que los batazos estuvieron a la orden del día y los venezolanos no dejaron escapar protagonismo.

Dixon Machado, quien en 458 turnos en su carrera como bigleaguer acumula solo dos jonrones, hizo gala de su poder inesperado y contribuyó al triunfo de los peces floridianos 12 a 6 sobre los siderales.

El infielder consiguió el estacazo a la altura del octavo episodio sin compañeros en circulación. Fue el único turno que consumió, pues comenzó el juego desde el banco y entró como corredor emergente antes de quedarse custodiando la segunda base.

Para Machado fue primer jonrón durante la actual primavera, misma en la que busca hacerse con un cupo en el roster del día inaugural, después de acudir a los campos de entrenamiento en condición de invitado. Estuvo en la agencia libre durante el invierno después de cumplir cuatro campañas con el uniforme de los Tigres de Detroit y consiguió un contrato de ligas menores con los Marlins.

El todavía novel toletero nacido en San Cristobal, estado Táchira, no fue el único venezolano con una actuación sobresaliente en el choque. Miguel Rojas y Martín prado, si bien no consiguerion jonrón alguno, pusieron su granito de arena en el triunfo. Rojas, titular de la tercera base, terminó de 4-2 con un doble y una rayita empujada para dejar en elevado .462 su promedio ofensivo. Martín Prado, por su parte, arrojó síntomas de recuperación en su swing y duplicó en tres chances.

Se abre espacio

Por los derrotados Astros vio acción Robinson Chirinos, quien también sacó a relucir su fuerza ya no tan ocasional.

El cátcher no solo se ha ido abriendo espacio en el plantel de los campeones mundiales del 2017 gracias a su reconocida y excelsa defensiva, sino que con su bate ha demostrado que es capaz de aportar. El jonrón solitario que consiguió este jueves fue el segundo de la pretemporada y su average se ubicó en un más que estimable .333 luego de 21 apariciones legales en el plato.

Chirinos se ha ganado elogios de distintas índoles por la comunicación y el acoplamiento que ha logrado con los lanzadores de Houston, razón por la que muchos lo perfilan como el receptor titular, por encima del joven Max Stassi, quien tras la partida de Brian McCann estaba llamado a tomar el testigo.