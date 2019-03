Jhonattan Vegas jugará The Playerscon la mente puesta en crisis venezolana

Un minuto antes de las 2:00 pm (hora de Venezuela) Jhonattan Vegas estará presto para comenzar a jugar el The Players Championship.

No es poca cosa. El torneo reúne a los 50 mejores exponentes del golf profesional y el venezolano une su nombre a grandes figuras como Tiger Woods (que busca su tercera victoria), Rory McIlroy, Ian Poulter, Jordan Spieth, Phil Mickelson y Rickie Fowler, entre otros.

No por nada es conocido como el “quinto major” del circuito estadounidense.

Vegas saldrá desde el hoyo 10 del TPC Sawgross, en Ponte Vedra Beach, Florida, para el primer día de acción del torneo que regresa al calendario en el mes de marzo después de 13 años jugándose en mayo.

“Estoy listo para una gran semana”, escribió el golfista monaguense en su cuenta de Twitter, en la que también hizo referencia a la situación que vive el país.

“Es difícil ser venezolano en estos momentos y no sentir rabia al ver que como este pedazo de gobierno hace sufrir a todo un país solo por no aceptar que su llamado socialismo no sirve y jamás sirvió. Ahora más que nunca tenemos que apoyar a @jguaido para salir de estar gente”, aseguró.

Esta es la tercera semana de competencia consecutiva para Vegas en Florida. Terminó en el puesto 16 del Honda Classic después de liderar el primer día y luego ocupó el puesto 23 en el Arnold Palmer Invitational, que terminó el domingo.

Los otros latinoamericanos en The Players son el argentino Emiliano Grillo y el mexicano Abraham Ancer.